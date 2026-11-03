Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
03.11.2026 07:30:03
EQS-News: RBI 1-9/2026: Consolidated profit (excl. Russia) of more than EUR 1.1 billion, up 10 per cent
|
EQS-News: Raiffeisen Bank International AG
/ Key word(s): Quarterly / Interim Statement
RBI 1-9/2026: Consolidated profit (excl. Russia) of more than EUR 1.1 billion, up 10 per cent
The following tables refer to RBI excluding Russia:
Outlook 2026
The following guidance refers to RBI excluding Russia, incl. Garanti, and assumes Addiko approvals and settlement in Q4, with an assumed acceptance rate of 94.84 per cent (one-off positive impact on the consolidated return on equity of c. 310 basis points).
In the medium term, RBI aims to achieve a consolidated return on equity of at least 13% excluding Russia, provisions and legal cost for foreign currency loans in Poland and excluding Rasperia litigation cost.
For further information please contact:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Financial Steering & Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
03.11.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Vienna
|Austria
|Phone:
|+43-1-71707-2089
|E-mail:
|ir@rbinternational.com
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|ISIN:
|AT0000606306
|WKN:
|A0D9SU
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Luxembourg Stock Exchange, SIX, Vienna Stock Exchange (Official Market)
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|EQS News ID:
|2426954
|End of News
|EQS News Service
|
2426954 03.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Raiffeisen
|
09:28
|Börse Wien in Rot: ATX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-News: RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: RBI 1-9/2026: Consolidated profit (excl. Russia) of more than EUR 1.1 billion, up 10 per cent (EQS Group)
|
02.11.26
|Optimismus in Wien: ATX im Plus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Montagshandel in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
02.11.26
|Optimismus in Wien: ATX liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Wien: ATX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|57,65
|2,22%
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