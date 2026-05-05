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05.05.2026 07:30:03

EQS-News: RBI: 1. Quartal 2026 - Starkes Betriebsergebnis (ohne Russland) und gesundes Kreditwachstum

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
RBI: 1. Quartal 2026 - Starkes Betriebsergebnis (ohne Russland) und gesundes Kreditwachstum

05.05.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


RBI: Zwischenbericht 1. Quartal 2026
Starkes Betriebsergebnis (ohne Russland) und gesundes Kreditwachstum
 
  • Betriebsergebnis im ersten Quartal 2026 im Jahresvergleich um 12% gestiegen (ohne Russland), Kernerträge wuchsen um 5% auf EUR 1.596 Millionen
  • Kundenkredite seit Jahresbeginn um 3% auf EUR 105 Milliarden gestiegen (ohne Russland)
  • Konzernergebnis in Höhe von EUR 209 Millionen (ohne Russland) belastet durch vorgezogene Buchung gestiegener Bankenabgaben
  • Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 14,9% (für gesamten Konzern bei 17,7%)
  • Weitere Reduzierung des Russlandgeschäfts - alle Beschränkungen bleiben auch 2026 bestehen
  • Ausblick großteils bestätigt, harte Kernkapitalquote (ohne Russland) angepasst und geplante Akquisitionsprojekte berücksichtigt
 
Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland:
Erfolgsrechnung in EUR Millionen Q1/2026 Q1/2025 Q4/2025
Zinsüberschuss 1.076 1.046 1.054
Provisionsüberschuss 520 466 529
Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen 5 -27 -18
Verwaltungsaufwendungen -896 -850 -894
Betriebsergebnis 760 678 736
Übriges Ergebnis -86 -66 -13
Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben -177 -116 -49
Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -103 -46 -72
Ergebnis vor Steuern 393 450 603
Ergebnis nach Steuern 258 318 478
Konzernergebnis 209 260 416
 
Bilanz in EUR Millionen 31/3/2026 31/12/2025
Forderungen an Kunden 104.702 101.195
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 122.943 117.277
Bilanzsumme 201.472 193.191
Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 84.410 80.932
 
Bankspezifische Kennzahlen 31/3/2026 31/12/2025
NPE Ratio 1,6% 1,7%
NPE Coverage Ratio 46,4% 44,2%
Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 14,9% 15,5%
Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 19,7% 20,3%
 
Kennzahlen Q1/2026 Q1/2025 Q4/2025
Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,25% 2,31% 2,26%
Cost/Income Ratio 53,4% 55,0% 54,1%
Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,36% 0,20% 0,37%
Konzern-Return-on-Equity 5,2% 7,3% 12,4%
Ergebnis je Aktie in EUR 0,54 0,71 1,16
 
Ausblick 2026
Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.
Ausblick 2026 RBI ohne RU
Zinsüberschuss in EUR rund 4,4 Mrd.
Provisionsüberschuss in EUR rund 2,1 Mrd.
Forderungen an Kunden (Wachstum, ohne geplante Akquisitionen) rund 7%
Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,6 Mrd.
Cost/Income Ratio rund 52,5%
Neubildungsquote rund 35 BP
Konzern-Return-on-Equity rund 10,5%
Harte Kernkapitalquote (inkl. geplante Akquisitionsprojekte) rund 14,3%*
*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null  

Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.
 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
 

05.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
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