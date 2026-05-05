Raiffeisen Aktie

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

05.05.2026 07:30:03

EQS-News: RBI: First Quarter 2026 - Strong operating result (excl. Russia) and healthy loan growth

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

RBI: First Quarter Report 2026
Strong operating result (excl. Russia) and healthy loan growth
 
  • Q1/2026 operating result up 12% y-o-y (excl. Russia), main revenues up 5% to EUR 1,596 million
  • Customer loans up 3% to EUR 105 billion year-to-date (excl. Russia)
  • Consolidated profit of EUR 209 million (excl. Russia) impacted by upfront booking of higher bank levies
  • CET1 ratio excl. Russia at 14.9% (Group CET1 ratio at 17.7%)
  • Further business reduction in Russia - all restrictions to remain in place in 2026 
  • Outlook largely confirmed, with CET1 ratio excl. Russia target updated to reflect announced acquisition projects
 
The following tables refer to RBI excluding Russia: 
 
Income Statement in EUR million Q1/2026 Q1/2025 Q4/2025
Net interest income 1,076 1,046 1,054
Net fee and commission income 520 466 529
Net trading income and fair value result 5 (27) (18)
General administrative expenses (896) (850) (894)
Operating result 760 678 736
Other result (86) (66) (13)
Governmental measures and compulsory contributions (177) (116) (49)
Impairment losses on financial assets (103) (46) (72)
Profit/loss before tax 393 450 603
Profit/loss after tax 258 318 478
Consolidated profit 209 260 416
 
Financial statement in EUR million 31/3/2026 31/12/2025
Loans to customers 104,702 101,195
Deposits from customers 122,943 117,277
Total assets 201,472 193,191
Total risk-weighted assets (RWA) 84,410 80,932
 
Bank-specific information 31/3/2026 31/12/2025
NPE Ratio 1.6% 1.7%
NPE Coverage Ratio 46.4% 44.2%
CET1 ratio transitional (incl. profit) 14.9% 15.5%
Total capital ratio transitional (incl. profit) 19.7% 20.3%
 
Key ratios Q1/2026 Q1/2025 Q4/2025
Net interest margin (Ø interest-bearing assets) 2.25% 2.31% 2.26%
Cost/income ratio 53.4% 55.0% 54.1%
Provisioning ratio  (Ø loans to customers) 0.36% 0.20% 0.37%
Consolidated return on equity 5.2% 7.3% 12.4%
Earnings per share in EUR 0.54 0.71 1.16

 
 
Outlook 2026
The following guidance refers to RBI excluding Russia.
Outlook 2026 RBI excl. RU
Net interest income in EUR around 4.4 bn
Net fee and commission income in EUR around 2.1 bn
Loans to customers (growth, excl. announced acquisitions) around 7%
General administrative expenses in EUR around 3.6 bn
Cost/income ratio around 52.5%
Provisioning ratio around 35 bps
Consolidated return on equity around 10.5%
CET1 ratio (incl. announced acquisition projects) around 14.3%*
*’P/B Zero’ Russia deconsolidation scenario  

In the medium term, RBI aims to achieve a consolidated return on equity of at least 13% excluding Russia and excluding provisions and legal cost for foreign currency loans in Poland.
 

For further information please contact:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
 

Language: English
Company: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Austria
Phone: +43-1-71707-2089
E-mail: ir@rbinternational.com
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Luxembourg Stock Exchange, SIX, Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2321024

 
