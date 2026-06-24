Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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24.06.2026 08:30:03
EQS-News: RBI on the interim status of acceptances of the voluntary public tender offer for all Addiko shares as of 22 June 2026
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EQS-News: Raiffeisen Bank International AG
/ Key word(s): Tender Offer
RBI on the interim status of acceptances of the voluntary public tender offer for all Addiko shares as of 22 June 2026
24.06.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Vienna
|Austria
|Phone:
|+43-1-71707-2089
|E-mail:
|ir@rbinternational.com
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|ISIN:
|AT0000606306
|WKN:
|A0D9SU
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Luxembourg Stock Exchange, SIX, Vienna Stock Exchange (Official Market)
|EQS News ID:
|2352354
|End of News
|EQS News Service
|
2352354 24.06.2026 CET/CEST
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08:30
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