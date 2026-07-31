Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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31.07.2026 07:29:04
EQS-News: RBI: Semi-Annual Financial Report 2026 - Consolidated profit (excl. Russia) up 25%
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EQS-News: Raiffeisen Bank International AG
/ Key word(s): Half Year Results
RBI: Semi-Annual Financial Report 2026
Consolidated profit (excl. Russia) up 25%
The following tables refer to RBI excluding Russia:
Outlook 2026
The following guidance refers to RBI excluding Russia.
For further information please contact:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
31.07.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Vienna
|Austria
|Phone:
|+43-1-71707-2089
|E-mail:
|ir@rbinternational.com
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|ISIN:
|AT0000606306
|WKN:
|A0D9SU
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Luxembourg Stock Exchange, SIX, Vienna Stock Exchange (Official Market)
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|EQS News ID:
|2374636
|End of News
|EQS News Service
|
2374636 31.07.2026 CET/CEST
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