Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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31.07.2026 07:29:04

EQS-News: RBI: Semi-Annual Financial Report 2026 - Consolidated profit (excl. Russia) up 25%

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Key word(s): Half Year Results
RBI: Semi-Annual Financial Report 2026 - Consolidated profit (excl. Russia) up 25%

31.07.2026 / 07:29 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

RBI: Semi-Annual Financial Report 2026
Consolidated profit (excl. Russia) up 25%
  • H1/2026 consolidated profit of EUR 708 million (excl. Russia), main revenues up 7% y-o-y to EUR 3,255 million
  • Customer loans up 6% to EUR 107 billion year-to-date (excl. Russia)
  • Q2/2026 provisioning ratio excl. Russia at 4 basis points and 20 basis points year-to-date
  • CET1 ratio at 15.5% (excl. Russia)
  • Further business reduction in Russia - all restrictions to remain in place
 
The following tables refer to RBI excluding Russia: 
 
Income Statement in EUR million H1/2026 H1/2025 Q2/2026 Q1/2026
Net interest income 2,187 2,073 1,111 1,076
Net fee and commission income 1,068 969 549 520
Net trading income and fair value result (15) 32 (20) 5
General administrative expenses (1,790) (1,724) (894) (896)
Operating result 1,592 1,444 832 760
Other result (158) (232) (72) (86)
Governmental measures and compulsory contributions (227) (153) (49) (177)
Impairment losses on financial assets (110) (108) (7) (103)
Profit/loss before tax 1,097 950 704 393
Profit/loss after tax 823 687 565 258
Consolidated profit 708 567 499 209
 
Financial statement in EUR million 30/6/2026 31/12/2025
Loans to customers 106,959 101,195
Deposits from customers 125,401 117,277
Total assets 205,378 193,191
Total risk-weighted assets (RWA) 84,020 80,932
 
Bank-specific information 30/6/2026 31/12/2025
NPE ratio 1.6% 1.7%
NPE coverage ratio 46.9% 44.2%
CET1 ratio transitional (incl. profit) 15.5% 15.5%
Total capital ratio transitional (incl. profit) 20.2% 20.3%
 
Key ratios H1/2026 H1/2025 Q2/2026 Q1/2026
Net interest margin (Ø interest-bearing assets) 2.26% 2.29% 2.27% 2.25%
Cost/income ratio 52.2% 53.7% 51.0% 53.4%
Provisioning ratio  (Ø loans to customers) 0.20% 0.21% 0.04% 0.36%
Consolidated return on equity 9.5% 8.1% 13.9% 5.2%
Earnings per share in EUR 1.97 1.55 1.42 0.54

 

Outlook 2026
The following guidance refers to RBI excluding Russia.
Outlook 2026 RBI excl. RU
Net interest income in EUR above 4.4 bn
Net fee and commission income in EUR around 2.2 bn
General administrative expenses in EUR around 3.8 bn
Cost/income ratio around 55%
Provisioning ratio up to 35 bps
Consolidated return on equity around 9.5%
Loans to customers (growth, excl. announced acquisitions) around 7%
CET1 ratio (incl. announced acquisition projects) around 14.3%*
*’P/B Zero’ Russia deconsolidation scenario  
In the medium term, RBI aims to achieve a consolidated return on equity of at least 13% excluding Russia and excluding provisions and legal cost for foreign currency loans in Poland.
 

For further information please contact:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com

 

31.07.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Austria
Phone: +43-1-71707-2089
E-mail: ir@rbinternational.com
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Luxembourg Stock Exchange, SIX, Vienna Stock Exchange (Official Market)
LEI Code: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
EQS News ID: 2374636

 
End of News EQS News Service

2374636  31.07.2026 CET/CEST

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