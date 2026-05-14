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14.05.2026 07:50:04

EQS-News: RBI unterbreitet freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Addiko-Aktien zu einem Preis von EUR 26,50 je Aktie

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
RBI unterbreitet freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Addiko-Aktien zu einem Preis von EUR 26,50 je Aktie

14.05.2026 / 07:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

RBI unterbreitet freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Addiko-Aktien zu einem Preis von EUR 26,50 je Aktie
 
  • Übernahmeangebotsunterlage auf der RBI-Webseite veröffentlicht
  • Annahmefrist für Addiko-Aktionäre endet am 22. Juli 2026

Wien, 14. Mai 2026. Nach Ablauf der Begutachtungsfrist für die österreichische Übernahmekommission, hat die Raiffeisen Bank International AG (RBI) heute die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Wiener Addiko Bank AG (Addiko), die nicht von Addiko selbst gehalten werden, veröffentlicht.

Wie am 13. Mai 2026 angekündigt, bietet die RBI einen Barpreis von EUR 26,50 je Addiko-Aktie (cum Dividende 2025).

Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmequote von mehr als 75 Prozent sämtlicher ausgegebenen und ausstehenden Addiko-Aktien und steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher und regulatorischer Genehmigungen sowie weiterer Bedingungen für den Vollzug des Angebots (keine wesentliche Verschlechterung der Addiko).

Die Annahmefrist läuft von 14. Mai 2026 bis 22. Juli 2026, 17 Uhr MESZ. Die gesamte Übernahmeangebotsunterlage findet sich auf der RBI-Webseite unter Veröffentlichungen gemäß Übernahmegesetz (Link).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
 

14.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Telefon: +43-1-71707-2089
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2327436

 
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