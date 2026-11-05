Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
06.11.2026 00:05:03
EQS-News: RBI: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien nach Ablauf der Nachfrist
|
EQS-News: Raiffeisen Bank International AG
/ Schlagwort(e): Übernahmeangebot
RBI: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien nach Ablauf der Nachfrist
Wien, 6. November 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am 14. Mai 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß § 25a Übernahmegesetz (ÜbG) an die Aktionäre der Addiko Bank AG (Addiko) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) veröffentlicht (das „Angebot“). Die Annahmefrist für das Angebot endete am 29. Juli 2026, 17:00 Uhr MESZ.
Gemäß § 19 Abs 3 ÜbG verlängerte sich die Annahmefrist für jene Addiko-Aktionäre, die das Angebot bis zu diesem Zeitpunkt nicht angenommen hatten, bis zum 3. November 2026, 17:00 Uhr MEZ.
Bis zum Ende der Nachfrist wurden bei der Annahme- und Zahlstelle insgesamt Annahmeerklärungen bezüglich 18.688.243 Addiko-Aktien eingereicht. Dies entspricht 96,79 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien.
Das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Eintritts der in Punkt 4.1. der aktualisierten Angebotsunterlage (Link) genannten aufschiebenden Vollzugsbedingungen. Die Transaktion wurde bei den zuständigen Kartellbehörden in Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Ukraine, Kosovo und Albanien angemeldet. Die kartellrechtlichen Freigaben wurden mit Ausnahme der Kartellbehörde in Albanien sowie Bosnien und Herzegowina bereits erteilt.
Die bankaufsichtsrechtlichen Freigaben wurden bei den zuständigen Behörden in Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro sowie Bosnien und Herzegowina beantragt. Die RBI steht mit allen zuständigen Bankaufsichtsbehörden in einem konstruktiven Dialog und die Verfahren schreiten planmäßig voran. Für Serbien wurde das Verfahren bereits erfolgreich abgeschlossen.
Das Settlement findet spätestens zehn Börsetage nach Erfüllung der Vollzugsbedingungen gemäß Punkt 4.1. der Angebotsunterlage statt. Sämtliche Vollzugsbedingungen müssen bis längstens 14. Mai 2027 erfüllt sein.
Sofern alle aufschiebenden Vollzugsbedingungen erfüllt sind und das Angebot somit verbindlich geworden ist, wird die RBI nach der Abwicklung des Angebots in Summe 18688.557 Aktien an Addiko halten. Dies entspricht 95,74 Prozent des gesamten derzeitigen Grundkapitals von Addiko.
Nachdem die Nationalbank Serbiens der Alta Banka die Banklizenz entzogen hat, erscheint der geplante Carve-out der Addiko Bank a.d. Beograd (Serbien), der Addiko Bank d.d. Sarajevo und der Addiko Bank d.d. Banja Luka (beide Bosnien und Herzegowina) sowie der Addiko Bank A.D. Podgorica (Montenegro) aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. Die RBI geht dementsprechend davon aus, alle Addiko Tochtergesellschaften zu behalten.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Financial Steering & Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
06.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43-1-71707-2089
|E-Mail:
|ir@rbinternational.com
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|ISIN:
|AT0000606306
|WKN:
|A0D9SU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|EQS News ID:
|2429472
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2429472 06.11.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Raiffeisen
|
00:05
|EQS-News: RBI: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien nach Ablauf der Nachfrist (EQS Group)
|
00:05
|EQS-News: RBI: Announcement of the result of the voluntary public tender offer for all Addiko shares following expiration of the grace period (EQS Group)
|
05.11.26
|Schwacher Handel: ATX Prime letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
04.11.26
|Zuversicht in Wien: ATX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
04.11.26
|ATX-Handel aktuell: ATX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime verbucht mittags kräftige Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|04.11.26
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|04.11.26
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|04.11.26
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|58,95
|-1,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street schließlich stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.