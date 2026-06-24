Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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24.06.2026 08:30:03
EQS-News: RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 22. Juni 2026
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EQS-News: Raiffeisen Bank International AG
/ Schlagwort(e): Übernahmeangebot
RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 22. Juni 2026
24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43-1-71707-2089
|E-Mail:
|ir@rbinternational.com
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|ISIN:
|AT0000606306
|WKN:
|A0D9SU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2352354
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2352354 24.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Raiffeisen
|
08:30
|EQS-News: RBI on the interim status of acceptances of the voluntary public tender offer for all Addiko shares as of 22 June 2026 (EQS Group)
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08:30
|EQS-News: RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 22. Juni 2026 (EQS Group)
|
23.06.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.06.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
22.06.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.06.26
|Wiener Börse-Handel So entwickelt sich der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.06.26
|Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|06.05.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|21.04.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|21.04.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|29.06.23
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|54,05
|-1,82%