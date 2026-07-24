EQS-News: RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 24. Juli 2026

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RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 24. Juli 2026



24.07.2026 / 11:00 CET/CEST

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RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 24. Juli 2026



Wien, 24. Juli 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am 14. Mai 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß § 25a Übernahmegesetz (ÜbG) an die Aktionäre der Addiko Bank AG (Addiko) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) veröffentlicht (das „Angebot“).



Die RBI gibt hiermit bekannt, dass ihr zum 24. Juli 2026, 09:00 Uhr, Annahmeerklärungen für insgesamt 10.720.331



Dies schließt 1.878.167 Addiko-Aktien mit ein, die von der Alta Group d.o.o. gehalten werden und 9,63 Prozent aller ausgegebenen Addiko-Aktien entsprechen.



Das gesetzliche Rücktrittsrecht für die oben genannten Annahmen ist am 23. Juli 2026, 17:00 Uhr, abgelaufen. Bis zum 24. Juli 2026, 09:00 Uhr, sind bei der Zahl- und Abwicklungsstelle keine derartigen Rücktrittserklärungen eingelangt. Der RBI könnten aus technischen Gründen Annahme- und/oder Rücktrittserklärungen, die vor dem oben genannten Zeitpunkt abgegeben wurden, noch zugehen.



Die Annahmefrist für das Angebot endet am 29. Juli 2026, 17:00 Uhr MESZ.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



John P. Carlson, CFA

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Raiffeisen Bank International AG

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Wien, 24. Juli 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am 14. Mai 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß § 25a Übernahmegesetz (ÜbG) an die Aktionäre der Addiko Bank AG (Addiko) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) veröffentlicht (das „Angebot“).Die RBI gibt hiermit bekannt, dass ihr zum 24. Juli 2026, 09:00 Uhr, Annahmeerklärungen für insgesamt 10.720.331 Aktien der Addiko zugegangen sind. Dies entspricht 55,58 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien. Die Mindestannahmeschwelle des Angebots von mehr als 55 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien ist somit überschritten.Dies schließt 1.878.167 Addiko-Aktien mit ein, die von der Alta Group d.o.o. gehalten werden und 9,63 Prozent aller ausgegebenen Addiko-Aktien entsprechen.Das gesetzliche Rücktrittsrecht für die oben genannten Annahmen ist am 23. Juli 2026, 17:00 Uhr, abgelaufen. Bis zum 24. Juli 2026, 09:00 Uhr, sind bei der Zahl- und Abwicklungsstelle keine derartigen Rücktrittserklärungen eingelangt. Der RBI könnten aus technischen Gründen Annahme- und/oder Rücktrittserklärungen, die vor dem oben genannten Zeitpunkt abgegeben wurden, noch zugehen.Die Annahmefrist für das Angebot endet am 29. Juli 2026, 17:00 Uhr MESZ.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:John P. Carlson, CFAHead of Group Investor & Media RelationsRaiffeisen Bank International AGAm Stadtpark 91030 Wien, Österreichir@rbinternational.comTelefon +43-1-71 707-2089

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