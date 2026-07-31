Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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31.07.2026 07:29:04
EQS-News: RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026 - Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen
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EQS-News: Raiffeisen Bank International AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026
Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen
Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland:
Ausblick 2026
Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43-1-71707-2089
|E-Mail:
|ir@rbinternational.com
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|ISIN:
|AT0000606306
|WKN:
|A0D9SU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|EQS News ID:
|2374636
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2374636 31.07.2026 CET/CEST
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