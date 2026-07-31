EQS-News: RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026 - Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen

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RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026 - Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen



31.07.2026 / 07:29 CET/CEST

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RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026

Konzernergebnis im 1. Halbjahr 2026 von EUR 708 Millionen (ohne Russland), Anstieg der Kernerträge um 7% auf EUR 3.255 Millionen

Kundenkredite seit Jahresbeginn um 6% auf EUR 107 Milliarden gestiegen (ohne Russland)

Neubildungsquote (ohne Russland) von 4 Basispunkten im 2. Quartal, 20 Basispunkte im 1. Halbjahr

Harte Kernkapitalquote bei 15,5% (ohne Russland) Weitere Reduzierung des Russlandgeschäfts - alle Beschränkungen bleiben bestehen Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen Erfolgsrechnung in EUR Millionen H1/2026 H1/2025 Q2/2026 Q1/2026 Zinsüberschuss 2.187 2.073 1.111 1.076 Provisionsüberschuss 1.068 969 549 520 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen -15 32 -20 5 Verwaltungsaufwendungen -1.790 -1.724 -894 -896 Betriebsergebnis 1.592 1.444 832 760 Übriges Ergebnis -158 -232 -72 -86 Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben -227 -153 -49 -177 Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -110 -108 -7 -103 Ergebnis vor Steuern 1.097 950 704 393 Ergebnis nach Steuern 823 687 565 258 Konzernergebnis 708 567 499 209 Bilanz in EUR Millionen 30/6/2026 31/12/2025 Forderungen an Kunden 106.959 101.195 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 125.401 117.277 Bilanzsumme 205.378 193.191 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 84.020 80.932 Bankspezifische Kennzahlen 30/6/2026 31/12/2025 NPE Ratio 1,6% 1,7% NPE Coverage Ratio 46,9% 44,2% Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 15,5% 15,5% Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 20,2% 20,3% Kennzahlen H1/2026 H1/2025 Q2/2026 Q1/2026 Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,26% 2,29% 2,27% 2,25% Cost/Income Ratio 52,2% 53,7% 51,0% 53,4% Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,20% 0,21% 0,04% 0,36% Konzern-Return-on-Equity 9,5% 8,1% 13,9% 5,2% Ergebnis je Aktie in EUR 1,97 1,55 1,42 0,54 Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland:

Ausblick 2026

Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland. Ausblick 2026 RBI ohne RU Zinsüberschuss in EUR über 4,4 Mrd. Provisionsüberschuss in EUR rund 2,2 Mrd. Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,8 Mrd. Cost/Income Ratio rund 55% Neubildungsquote bis zu 35 BP Konzern-Return-on-Equity rund 9,5% Forderungen an Kunden (Wachstum, ohne geplante Akquisitionen) rund 7% Harte Kernkapitalquote (inkl. geplante Akquisitionsprojekte) rund 14,3%* *Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.

Ausblick 2026Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.

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