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31.07.2026 07:29:04

EQS-News: RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026 - Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026 - Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen

31.07.2026 / 07:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026
Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen
 
  • Konzernergebnis im 1. Halbjahr 2026 von EUR 708 Millionen (ohne Russland), Anstieg der Kernerträge um 7% auf EUR 3.255 Millionen
  • Kundenkredite seit Jahresbeginn um 6% auf EUR 107 Milliarden gestiegen (ohne Russland)
  • Neubildungsquote (ohne Russland) von 4 Basispunkten im 2. Quartal, 20 Basispunkte im 1. Halbjahr
  • Harte Kernkapitalquote bei 15,5% (ohne Russland)
  • Weitere Reduzierung des Russlandgeschäfts - alle Beschränkungen bleiben bestehen
 
Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland:
Erfolgsrechnung in EUR Millionen H1/2026 H1/2025 Q2/2026 Q1/2026
Zinsüberschuss 2.187 2.073 1.111 1.076
Provisionsüberschuss 1.068 969 549 520
Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen -15 32 -20 5
Verwaltungsaufwendungen -1.790 -1.724 -894 -896
Betriebsergebnis 1.592 1.444 832 760
Übriges Ergebnis -158 -232 -72 -86
Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben -227 -153 -49 -177
Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -110 -108 -7 -103
Ergebnis vor Steuern 1.097 950 704 393
Ergebnis nach Steuern 823 687 565 258
Konzernergebnis 708 567 499 209
 
Bilanz in EUR Millionen 30/6/2026 31/12/2025
Forderungen an Kunden 106.959 101.195
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 125.401 117.277
Bilanzsumme 205.378 193.191
Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 84.020 80.932
 
Bankspezifische Kennzahlen 30/6/2026 31/12/2025
NPE Ratio 1,6% 1,7%
NPE Coverage Ratio 46,9% 44,2%
Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 15,5% 15,5%
Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 20,2% 20,3%
 
Kennzahlen H1/2026 H1/2025 Q2/2026 Q1/2026
Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,26% 2,29% 2,27% 2,25%
Cost/Income Ratio 52,2% 53,7% 51,0% 53,4%
Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,20% 0,21% 0,04% 0,36%
Konzern-Return-on-Equity 9,5% 8,1% 13,9% 5,2%
Ergebnis je Aktie in EUR 1,97 1,55 1,42 0,54

Ausblick 2026
Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.
Ausblick 2026 RBI ohne RU
Zinsüberschuss in EUR über 4,4 Mrd.
Provisionsüberschuss in EUR rund 2,2 Mrd.
Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,8 Mrd.
Cost/Income Ratio rund 55%
Neubildungsquote bis zu 35 BP
Konzern-Return-on-Equity rund 9,5%
Forderungen an Kunden (Wachstum, ohne geplante Akquisitionen) rund 7%
Harte Kernkapitalquote (inkl. geplante Akquisitionsprojekte) rund 14,3%*
*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null  
Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.
 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com

 

31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
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