DEVARIS Aktie

DEVARIS ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41EC2 / ISIN: DE000A41EC29

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.11.2026 10:42:03

EQS-News: RC Industrie Immobilien SE: Strategic partnership for the development of data centres

EQS-News: RC Industrie Immobilien SE / Key word(s): Alliance
RC Industrie Immobilien SE: Strategic partnership for the development of data centres

16.11.2026 / 10:42 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

RC Industrie Immobilien SE: Strategic partnership for the development of data centres

Hamburg, November 16, 2026 – RC Industrie Immobilien SE (the “Company”, ISIN DE000A41EC29; WKN A41EC2) has agreed a strategic partnership with an internationally active company operating in green energy and services. The cooperation aims to realise opportunities to convert existing light industrial properties into data centres.

The Company sees an extensive pipeline of industrial properties in Germany. Selected properties may be suitable for conversion into data centres. The partner contributes a network and experience in this field and, in particular, has access to green electricity at the scale required.

The cooperation was prompted by a specific property in the Company’s pipeline.

Sonja Petersen, Managing Director (CEO) of RC Industrie Immobilien SE, explains: “The properties in our business segment are located in commercial and industrial areas. Many of our tenants also already have high-capacity electricity connections. These site characteristics can support the development of data centres. Our primary focus remains the acquisition and management of properties with strong cash flows in good locations. Where there is additional conversion potential, we want to realise it for the benefit of the Company and our shareholders. I am pleased that we can draw on our partner’s expertise and network to do so.”

Rolf Elgeti, Chairman of the Administrative Board of RC Industrie Immobilien SE, adds: “Alongside strong cash flows, healthy rental growth and portfolio effects, the conversion potential of light industrial sites provides additional options. This has long made the segment attractive to me. Sites occupied by energy-intensive businesses currently facing economic pressure may, in particular, offer potential for such conversions. We intend to assess and pursue these opportunities selectively.”


Contact
RC Industrie Immobilien SE
Sonja Petersen – Managing Director (CEO)
Hermannstraße 40, 20095 Hamburg, Germany
T: +49 (0)40 3688 126 77
E: info@rc-industrieimmobilien.com
W: www.rc-industrieimmobilien.com

About RC Industrie Immobilien SE
RC Industrie Immobilien SE is a property company listed on the Open Market. It is building a diversified German light industrial portfolio of small and medium-sized commercial, production and logistics properties. It uses its own teams and processes to acquire and manage these properties.


16.11.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: RC Industrie Immobilien SE
Hermannstraße 40
20095 Hamburg
Germany
Phone: +49 (0)40 3688 126 77
E-mail: info@rc-industrieimmobilien.com
Internet: www.rc-industrieimmobilien.com
ISIN: DE000A41EC29
WKN: A41EC2
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Stuttgart
LEI Code: 9845003E0F693A542B11
EQS News ID: 2435522

 
End of News EQS News Service

2435522  16.11.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DEVARIS SE Inhaber-Akt

mehr Nachrichten

Analysen zu DEVARIS SE Inhaber-Akt

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DEVARIS SE Inhaber-Akt 5,00 0,00% DEVARIS SE Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt verliert etwas. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen