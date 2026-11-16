DEVARIS Aktie
WKN DE: A41EC2 / ISIN: DE000A41EC29
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16.11.2026 10:42:03
EQS-News: RC Industrie Immobilien SE: Strategic partnership for the development of data centres
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EQS-News: RC Industrie Immobilien SE
/ Key word(s): Alliance
RC Industrie Immobilien SE: Strategic partnership for the development of data centres
16.11.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|RC Industrie Immobilien SE
|Hermannstraße 40
|20095 Hamburg
|Germany
|Phone:
|+49 (0)40 3688 126 77
|E-mail:
|info@rc-industrieimmobilien.com
|Internet:
|www.rc-industrieimmobilien.com
|ISIN:
|DE000A41EC29
|WKN:
|A41EC2
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Stuttgart
|LEI Code:
|9845003E0F693A542B11
|EQS News ID:
|2435522
|End of News
|EQS News Service
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2435522 16.11.2026 CET/CEST
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