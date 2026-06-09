EQS-News: Readcrest Capital AG baut britisches Home-Care-Geschäft aus

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Readcrest Capital AG baut britisches Home-Care-Geschäft aus



09.06.2026 / 08:00 CET/CEST

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Readcrest Capital AG baut britisches Home-Care-Geschäft aus

Hamburg, 09.06.2026 - Die Readcrest Capital AG („Gesellschaft", ISIN DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) hat über ihre zu rund 91 % gehaltene britische Tochtergesellschaft Eckpunktevereinbarungen (Heads of Terms) mit verschiedenen Verkäufern unterzeichnet, um vier kleinere Akquisitionen zur Ergänzung ihres bestehenden britischen Home-Care-Geschäfts zu tätigen. Die Akquisitionen sollen ein zusätzliches jährliches EBITDA (nach Synergien) von über £ 3 Mio. (rund EUR 3,5 Mio.) generieren.

Damit ist die britische Tochtergesellschaft auf gutem Weg, ihre angestrebte annualisierte EBITDA-Run-Rate von mehr als £ 15 Mio. (rund EUR 17,4 Mio.) zu erreichen, wie gestern veröffentlicht. Nach diesen Akquisitionen wird der Nettoverschuldungsgrad voraussichtlich bei oder unter dem 2,5-Fachen des EBITDA bleiben, wie zuvor kommuniziert.

„Nachdem wir unser britisches Pflegeheimgeschäft veräußert haben, können wir das freigesetzte Kapital in diese kleineren und äußerst wertsteigernden Home-Care-Akquisitionen reinvestieren. Dadurch werden wir unser EBITDA sehr deutlich steigern können und haben gleichzeitig unsere Verschuldung reduziert sowie die Cashflow-Basis der Gesellschaft gestärkt. Dies erlaubt es uns, attraktive Chancen im deutschen Projektentwicklungsmarkt zu nutzen und zu finanzieren", sagt Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der Readcrest Capital AG.

Kontakt

Readcrest Capital AG

Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer – Vorstände

Hermannstrasse 40, D-20095 Hamburg

T: +49 40 679 580-22

M: info@readcrest.com

W: www.readcrest.com



Über Readcrest Capital AG

Die Readcrest Capital AG ist eine börsennotierte Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Immobilien- und Special-Situations-Investments. Das Unternehmen stützt sich weiterhin auf stabile Cashflows aus systemrelevanten Gesundheitsdienstleistungen im Vereinigten Königreich, insbesondere über die Beteiligung an Grosvenor Health and Social Care. Auf dieser Grundlage konzentriert sich Readcrest Capital auf die Entwicklung aussichtsreicher Wohnungsbauprojekte in wachstumsstarken Regionen Deutschlands.

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