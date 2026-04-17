Readcrest Capital Aktie

Readcrest Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LE3J / ISIN: DE000A0LE3J1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.04.2026 07:25:23

EQS-News: Readcrest Capital AG: Update nach dem Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts

EQS-News: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Verkauf/Finanzierung
Readcrest Capital AG: Update nach dem Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts

17.04.2026 / 07:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Readcrest Capital AG: Update nach dem Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts

Hamburg, 17. April 2026 – Die Readcrest Capital AG („Unternehmen“, DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft die Transaktion zum Verkauf ihres britischen Pflegeheimgeschäfts zu einem anfänglichen Kaufpreis von £ 44 Mio. (ca. EUR 50,6 Mio.) abgeschlossen hat, wie am 31. März 2026 bekannt gegeben.

Das Unternehmen verwendet den Großteil des Erlöses zur Tilgung von Schulden bei seiner britischen Tochtergesellschaft. Nach dem Verkauf der Pflegeheime besteht das britische Geschäft nun ausschließlich aus Grosvenor Health & Social Care, dem drittgrößten Anbieter von häuslicher Pflege in Großbritannien. Grosvenor erzielte 2025 ein EBITDA von rund £ 11 Mio. und weist nach dem Verkauf der Pflegeheime einen Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) von unter 2,5 auf.

Der erfolgreiche Ausstieg aus dem Pflegeheimportfolio ist ein strategischer Meilenstein für Grosvenor, da er die Bilanz und Wachstumschancen erheblich verbessert. 

Darren Stapleberg, Chief Executive Officer von Grosvenor, sagte: „Nachdem wir den Verkauf des Pflegeheimgeschäfts abgeschlossen und unsere Bilanz deutlich gestärkt haben, sind wir bestens gerüstet, unser Ziel der weiteren Konsolidierung des britischen häuslichen Pflegesektors umzusetzen. Durch unsere nachgewiesene Erfolgsbilanz und unser einzigartiges Betriebsmodell sind wir der festen Überzeugung, mittelfristig eine EBITDA-Run-Rate von über £ 15 Mio. in Grosvenor zu erreichen.“

Rolf Elgeti, Chief Executive von Readcrest, fügt hinzu: „Diese Transaktion ist eine äußerst wertsteigernde Möglichkeit, Kapital zum Nutzen unserer Aktionäre zu recyclen. Sie wird nicht nur unser britisches Geschäft deutlich Cashflow-stärker machen, sondern uns auch ermöglichen, von noch mehr Chancen auf dem deutschen Immobilienmarkt zu profitieren.“

Das Unternehmen befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Planung und Finanzierung der bereits erworbenen Projekte in Deutschland und wird in Kürze weitere Informationen dazu bekannt geben.

 

Kontakt
Readcrest Capital AG
Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer – Vorstände
Schopenstehl 22, D-20095 Hamburg
Tel.: +49 40 679 580-22
info@readcrest.com
www.readcrest.com

 

 


17.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Readcrest Capital AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 67958022
E-Mail: info@readcrest.com
Internet: www.readcrest.com
ISIN: DE000A0LE3J1
WKN: A0LE3J
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2310178

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2310178  17.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Readcrest Capital AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Readcrest Capital AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Readcrest Capital AG 1,22 3,39% Readcrest Capital AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen