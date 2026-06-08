EQS-News: Readcrest Capital AG veröffentlicht Prognose für bereinigtes EBITDA 2026

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Readcrest Capital AG veröffentlicht Prognose für bereinigtes EBITDA 2026



08.06.2026 / 08:00 CET/CEST

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Readcrest Capital AG veröffentlicht Prognose für bereinigtes EBITDA 2026

Hamburg, 08.06.2026 - Die Readcrest Capital AG („Gesellschaft", DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) veröffentlicht ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Der Vorstand erwartet ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von EUR 8,0 Mio. bis EUR 9,0 Mio. (dieses setzt sich wie folgt zusammen: EBITDA-Beitrag der Grosvenor Health and Social Care von rund EUR 12 Mio., abzüglich des Ergebnisbeitrags der deutschen Projektentwicklungen von rund EUR 3-4 Mio.).

Die Prognose berücksichtigt die nach dem Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts angepasste Darstellung des Konzerns. Die im Portfolio verbleibende Grosvenor Health and Social Care bildet dabei weiterhin die operative Umsatz- und Cashflow-Basis.

Neben dem Pflegegeschäft baut die Gesellschaft gezielt ihren zweiten Wachstumspfeiler aus: wertorientierte Immobilieninvestments mit Fokus auf aussichtsreiche Wohnungsbauprojekte in wachstumsstarken Regionen Deutschlands. Diese Projektentwicklungen bilden den Kern der künftigen Wertschöpfung und ergänzen die stabilen Cashflows aus dem Gesundheitsgeschäft um nachhaltiges Wachstumspotenzial.

Bis zum Jahresende 2026 strebt die Gesellschaft darüber hinaus eine annualisierte EBITDA-Run-Rate in einer Bandbreite von EUR 11,0 Mio. bis EUR 12,0 Mio. an. Weitere operative Meilensteine stellen der Baubeginn in Dresden für den Neustädter Bogen mit einer BGF von 23.425 m² und der Vertriebsstart in Halle (Halle Riebecks Gärten, BGF 36.335 m², verteilt auf 399 Wohneinheiten - mehr Details unter: https://www.readcrest.com/de/geschaeftsfelder) dar.

„Mit einem prognostizierten bereinigten EBITDA von EUR 8,0 bis 9,0 Mio. zeigt unser neu ausgerichtetes Geschäftsmodell seine Tragfähigkeit. Nach dem Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts konzentrieren wir uns voll auf unsere wachsende Wohnungsbau-Pipeline in Deutschland – und schaffen gerade im anspruchsvollen Marktumfeld nachhaltige Werte für unsere Aktionäre", sagt Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der Readcrest Capital AG.

Hinweis: das bereinigte EBITDA ist eine ungeprüfte, nicht nach IFRS definierte Kennzahl: Ergebnis der operativen Tätigkeit zuzüglich Abschreibungen, bereinigt um wesentliche nicht repräsentative Posten (z. B. Wertminderungen auf Forderungen/Vorräte hinzugerechnet, Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten abgezogen) und ohne die veräußerten Pflegeheime. Die Bereinigungen isolieren die zugrunde liegende operative Ertragskraft.

Kontakt

Readcrest Capital AG

Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer – Vorstände

Hermannstrasse 40, D-20095 Hamburg

T: +49 40 679 580-22

M: info@readcrest.com

W: www.readcrest.com



Über Readcrest Capital AG

Die Readcrest Capital AG ist eine börsennotierte Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Immobilien- und Special-Situations-Investments. Das Unternehmen stützt sich weiterhin auf stabile Cashflows aus systemrelevanten Gesundheitsdienstleistungen im Vereinigten Königreich, insbesondere über die Beteiligung an Grosvenor Health and Social Care. Auf dieser Grundlage konzentriert sich Readcrest Capital auf die Entwicklung aussichtsreicher Wohnungsbauprojekte in wachstumsstarken Regionen Deutschlands.

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