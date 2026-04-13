Readcrest Capital Aktie
WKN DE: A0LE3J / ISIN: DE000A0LE3J1
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13.04.2026 17:45:03
EQS-News: Readcrest Capital baut in Schwerin 100 Wohnungen – Baustart voraussichtlich im ersten Quartal 2027
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EQS-News: Readcrest Capital AG
/ Schlagwort(e): Immobilien
Readcrest Capital baut in Schwerin 100 Wohnungen – Baustart voraussichtlich im ersten Quartal 2027
Hamburg, 13. April, 2026 – Die Readcrest Capital AG (“Gesellschaft,” DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) realisiert ein weiteres Projekt aus der Insolvenzmasse der AOC | Die Stadtentwickler GmbH („AOC“): Ein Grundstück von ca. 10.000 qm in Schwerin, für das unter dem Projektnamen „Quartier am Zoo“ bereits eine Baugenehmigung für 100 Wohnungen mit einer Mietfläche von ca. 8.000 qm vorliegt.
Die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns hat sich zu einem aufstrebenden Wirtschafts- und Wohnstandort entwickelt und genießt den Vorzug, neben der Etablierung als Bildungszentrum mit vier Hochschulen, auch zum Wirtschaftsraum der Metropolregion Hamburg zu gehören. Die Projektentwicklung zeichnet sich durch ihre grüne Lage in unmittelbarer Nähe zum Schweriner Innensee und Zippendorfer Strand aus. Die Umsetzung wird im Standard KfW 40 QNG erfolgen und eine DGNB-Zertifizierung in „Gold“ aufweisen. Die Gesellschaft rechnet damit, den Bau im ersten Quartal 2027 zu beginnen.
Weitere Details und Kennzahlen zum Projekt werden in Kürze auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung stehen.
Kontakt
13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Readcrest Capital AG
|Schopenstehl 22
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 67958022
|E-Mail:
|info@readcrest.com
|Internet:
|www.readcrest.com
|ISIN:
|DE000A0LE3J1
|WKN:
|A0LE3J
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2307432
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2307432 13.04.2026 CET/CEST
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