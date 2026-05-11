EQS-News: Readcrest Capital strukturiert Bauvorhaben in Halle neu

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Readcrest Capital strukturiert Bauvorhaben in Halle neu



11.05.2026 / 07:10 CET/CEST

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Readcrest Capital strukturiert Bauvorhaben in Halle neu

Hamburg, 11. Mai 2026 – Die Readcrest Capital AG („Gesellschaft", DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) hat ihr Bauvorhaben in Halle neu strukturiert. Statt, wie bisher geplant, einen Globalverkauf des Projektes anzustreben, wird die Gesellschaft nunmehr die Wohnungen einzeln verkaufen. Dies geschieht vor dem Hintergrund eines nach wie vor schwachen Investmentmarktes, aber gleichzeitig einer sich immer weiter zuspitzenden Wohnungsknappheit in deutschen Ballungszentren. Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft eine neue Finanzierungsstruktur mit den finanzierenden Banken unterzeichnet, die dieses Vorgehen begleiten werden. Auf dieser Basis wird das Wohnungsprodukt teilweise umgeplant und ein an die neue Vertriebsstrategie angepasster Bauantrag soll noch im Laufe des dritten Quartals 2026 eingereicht werden. Die Gesellschaft geht von einem Baubeginn im zweiten Quartal 2027 aus.

Rolf Elgeti, CEO der Readcrest Capital AG, führt dazu aus: „Das Bauprojekt in Halle passt sehr gut zur Strategie der Readcrest Capital: Einerseits ist es nicht so sehr im Fokus der Mainstream-Investoren, andererseits ist die Wohnungsnachfrage auch in Halle sehr stark, was in den vergangenen Jahren zu deutlich steigenden Mieten vor Ort geführt hat. Die Mikrolage im direkten Stadtzentrum und in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und ‚Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation' ist naturgemäß sehr stark und wir gehen gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern davon aus, gerade im kleinteiligen Wohnungsbereich auf eine solide Nachfrage zu treffen. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Finanzierungspartner von diesem Konzept überzeugen konnten und für deren Vertrauen und Unterstützung möchte ich mich an dieser Stelle auch bedanken."

Till Schwerdtfeger, Geschäftsführer der 100%igen Tochtergesellschaft RC Stadtentwicklung GmbH, ergänzt: „Halle ist das wissenschaftliche und kulturelle Zentrum Sachsen-Anhalts und hat in den letzten Jahren einen erheblichen Aufschwung genommen. Die dynamische Entwicklung im Zentrum der Stadt, insbesondere rund um den Riebeckplatz, wird sich kontinuierlich fortsetzen. Wir freuen uns sehr, dieses tolle Projekt gemeinsam mit unseren Partnern auf der Grundlage unserer langjährigen Expertise im mitteldeutschen Raum umsetzen zu können."



Kontakt

Readcrest Capital AG

Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer – Vorstände

Schopenstehl 22, D-20095 Hamburg

T: +49 (0)403 / 688 126 77

M: info@readcrest.com

W: https://www.readcrest.com/

Über Readcrest Capital AG

Die Readcrest Capital AG ist eine börsennotierte Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Immobilien- und Special-Situations-Investments. Das Unternehmen stützt sich auf stabile Cashflows aus systemrelevanten Gesundheitsdienstleistungen im Vereinigten Königreich. Auf dieser Grundlage konzentriert sich Readcrest Capital auf die Entwicklung aussichtsreicher Wohnungsbauprojekte in wachstumsstarken Regionen Deutschlands.