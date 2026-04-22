Readcrest Capital Aktie
WKN DE: A0LE3J / ISIN: DE000A0LE3J1
|
22.04.2026 17:45:04
EQS-News: Readcrest Capital und KFK Holding entwickeln 1.000 Wohnungen in Fürstenwalde bei Berlin
|
EQS-News: Readcrest Capital AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Joint Venture
Readcrest Capital und KFK Holding entwickeln 1.000 Wohnungen in Fürstenwalde bei Berlin
Hamburg, 22. April 2026 – Die Readcrest Capital AG (“Gesellschaft”, DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) kauft ein Grundstück von ca. 60.000 qm in Fürstenwalde/Spree bei Berlin, um dort ein Mehrgenerationenquartier mit bis zu 1.000 Wohnungen zu entwickeln, das modernen Wohnraum mit historischem Erbe verbindet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Wohnraum für alle Generationen
Nähe zu wichtigen Arbeitgebern
Ein wesentlicher Standortvorteil des Areals ist seine exzellente Verkehrsanbindung: Über die in unmittelbarer Nähe gelegene Regionalbahn erreichen Bewohner Berlin in rund 30 Minuten. Das Areal ermöglicht es sowohl Berlinern, mitten in einem grünen Park zu wohnen, als auch Pendlern und Mitarbeitenden lokaler Unternehmen wie Tesla oder Daiwa House Modular Europe, kurze Wege zum Arbeitsplatz zu haben.
„Mit diesem Projekt möchten wir nicht nur neuen Wohnraum schaffen, der bekanntermaßen dringend benötigt wird, sondern auch ein Stück Stadtgeschichte erhalten und wiederbeleben“, sagt Rolf Elgeti, CEO der Readcrest Capital AG. „Unser Ziel ist es, ein Quartier zu schaffen, das Generationen verbindet, Geschichte bewahrt und Fürstenwalde spürbar bereichert.“
Mehrwert für Fürstenwalde
Das Projekt bringt einen deutlichen Mehrwert für Fürstenwalde: Bauprojekte und neue Bewohner stärken Handel, Gastronomie und Dienstleistungen vor Ort, während die Aufwertung des Areals das Stadtbild nachhaltig verbessert und die Attraktivität der Stadt insgesamt erhöht.
Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung, um historische Werte zu bewahren und gleichzeitig modernen Wohnkomfort für die zukünftigen Bewohner zu bieten.
Erstes Projekt des Joint Ventures mit KFK Holding
Die Gesellschaft erwirbt dieses Projekt im Rahmen ihres 50-50 Joint Ventures mit der Kölner Immobilieninvestmentgesellschaft KFK Holding (Karimian Flossbach Kreft Holding GmbH, s. CN vom 01. September 2025).
Rolf Elgeti führt dazu aus: „Ich freue mich sehr, dass unser Joint Venture mit diesem großartigen Projekt starten kann. Wir können so für die Stadt, die zukünftigen Nutzer und für unsere Aktionäre größere Werte schaffen, als uns das alleine möglich wäre.“
Nikan Karimian-Pour, Managing Partner von KFK Holding, ergänzt:
„Das Projekt in Fürstenwalde zeigt die Stärke unserer Partnerschaft: Auch im aktuellen Marktumfeld sind wir in der Lage, selektiv Projekte dieser Größenordnung und Komplexität strukturiert umzusetzen. Wir beabsichtigen, weitere Projekte dieser Art zu realisieren und damit langfristig zur Entwicklung zukunftsfähiger Wohnstandorte in dynamischen Metropolregionen beizutragen.“
Weitere Details und Kennzahlen zum Projekt werden in Kürze auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung stehen.
Kontakt
Über Readcrest Capital AG
Karimian Flossbach Kreft Holding GmbH
22.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Readcrest Capital AG
|Schopenstehl 22
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 67958022
|E-Mail:
|info@readcrest.com
|Internet:
|www.readcrest.com
|ISIN:
|DE000A0LE3J1
|WKN:
|A0LE3J
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2313326
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2313326 22.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!