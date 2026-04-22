EQS-News: Readcrest Capital und KFK Holding entwickeln 1.000 Wohnungen in Fürstenwalde bei Berlin

EQS-News: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Immobilien/Joint Venture

Readcrest Capital und KFK Holding entwickeln 1.000 Wohnungen in Fürstenwalde bei Berlin



22.04.2026 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Readcrest Capital und KFK Holding entwickeln 1.000 Wohnungen in Fürstenwalde bei Berlin

Hamburg, 22. April 2026 – Die Readcrest Capital AG (“Gesellschaft”, DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) kauft ein Grundstück von ca. 60.000 qm in Fürstenwalde/Spree bei Berlin, um dort ein Mehrgenerationenquartier mit bis zu 1.000 Wohnungen zu entwickeln, das modernen Wohnraum mit historischem Erbe verbindet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Wohnraum für alle Generationen

Das geplante Projekt setzt konsequent auf das Konzept des erschwinglichen Mehrgenerationenwohnens: Ein inklusives Umfeld für junge Familien, Singles und Senioren soll entstehen. Durch einen Mix aus Wohnungstypen und barrierefreien Angeboten reagiert das Quartier auf die steigende Nachfrage nach flexiblem und bezahlbarem Wohnraum in Berlin-Brandenburg.

Nähe zu wichtigen Arbeitgebern

Ein wesentlicher Standortvorteil des Areals ist seine exzellente Verkehrsanbindung: Über die in unmittelbarer Nähe gelegene Regionalbahn erreichen Bewohner Berlin in rund 30 Minuten. Das Areal ermöglicht es sowohl Berlinern, mitten in einem grünen Park zu wohnen, als auch Pendlern und Mitarbeitenden lokaler Unternehmen wie Tesla oder Daiwa House Modular Europe, kurze Wege zum Arbeitsplatz zu haben.

„Mit diesem Projekt möchten wir nicht nur neuen Wohnraum schaffen, der bekanntermaßen dringend benötigt wird, sondern auch ein Stück Stadtgeschichte erhalten und wiederbeleben“, sagt Rolf Elgeti, CEO der Readcrest Capital AG. „Unser Ziel ist es, ein Quartier zu schaffen, das Generationen verbindet, Geschichte bewahrt und Fürstenwalde spürbar bereichert.“

Mehrwert für Fürstenwalde

Das Projekt bringt einen deutlichen Mehrwert für Fürstenwalde: Bauprojekte und neue Bewohner stärken Handel, Gastronomie und Dienstleistungen vor Ort, während die Aufwertung des Areals das Stadtbild nachhaltig verbessert und die Attraktivität der Stadt insgesamt erhöht.

Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung, um historische Werte zu bewahren und gleichzeitig modernen Wohnkomfort für die zukünftigen Bewohner zu bieten.

Erstes Projekt des Joint Ventures mit KFK Holding

Die Gesellschaft erwirbt dieses Projekt im Rahmen ihres 50-50 Joint Ventures mit der Kölner Immobilieninvestmentgesellschaft KFK Holding (Karimian Flossbach Kreft Holding GmbH, s. CN vom 01. September 2025).

Rolf Elgeti führt dazu aus: „Ich freue mich sehr, dass unser Joint Venture mit diesem großartigen Projekt starten kann. Wir können so für die Stadt, die zukünftigen Nutzer und für unsere Aktionäre größere Werte schaffen, als uns das alleine möglich wäre.“

Nikan Karimian-Pour, Managing Partner von KFK Holding, ergänzt:

„Das Projekt in Fürstenwalde zeigt die Stärke unserer Partnerschaft: Auch im aktuellen Marktumfeld sind wir in der Lage, selektiv Projekte dieser Größenordnung und Komplexität strukturiert umzusetzen. Wir beabsichtigen, weitere Projekte dieser Art zu realisieren und damit langfristig zur Entwicklung zukunftsfähiger Wohnstandorte in dynamischen Metropolregionen beizutragen.“

Weitere Details und Kennzahlen zum Projekt werden in Kürze auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung stehen.

Kontakt

Readcrest Capital AG

Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer – Vorstände

Schopenstehl 22, D-20095 Hamburg

Tel.: +49 40 679 580-22

info@readcrest.com

www.readcrest.com

Über Readcrest Capital AG

Die Readcrest Capital AG ist eine börsennotierte Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Immobilien- und Special-Situations-Investments. Das Unternehmen stützt sich auf stabile Cashflows aus systemrelevanten Gesundheitsdienstleistungen im Vereinigten Königreich. Auf dieser Grundlage konzentriert sich Readcrest Capital auf die Entwicklung aussichtsreicher Wohnungsbauprojekte in wachstumsstarken Regionen Deutschlands.



Über KFK Holding GmbH

KFK Holding ist eine privat gehaltene Investmentgesellschaft mit langfristiger Perspektive auf Kapitalallokation in privaten Märkten. Als solche trifft KFK Holding Investitionsentscheidungen mit nachhaltiger Perspektive und aus eigener Bilanz, wobei klare Strukturen, kurze Entscheidungswege und eine substanzorientierte Umsetzung den Ansatz prägen.

Karimian Flossbach Kreft Holding GmbH

Bonnerstr. 484 - 486

50968, Köln

E-Mail: info@kfk-holding.com

Telefon: +49 162 2355707

Website: www.kfk-holding.com