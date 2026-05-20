EQS-News: Readcrest Capital veröffentlicht geprüften Konzernabschluss 2025 am 24. Juni 2026 – Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts erfordert angepasste Darstellung

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Readcrest Capital veröffentlicht geprüften Konzernabschluss 2025 am 24. Juni 2026 – Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts erfordert angepasste Darstellung



20.05.2026 / 12:00 CET/CEST

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Readcrest Capital veröffentlicht geprüften Konzernabschluss 2025 am 24. Juni 2026 – Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts erfordert angepasste Darstellung

Hamburg, 20. Mai 2026 – Die Readcrest Capital AG („Gesellschaft", DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) informiert ihre Aktionäre, dass der geprüfte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 am 24. Juni 2026 – und nicht, wie zuvor kommuniziert, am 21. Mai 2026, veröffentlicht wird. Der geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft wurde wie geplant am 30. April 2026 veröffentlicht.

Hintergrund ist der am 17. April 2026 erfolgreich abgeschlossene Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts – ein strategischer Meilenstein für die Gesellschaft. Die daraus resultierende Darstellung als aufgegebener Geschäftsbereich nach IFRS 5, einschließlich der Anpassung der Vorjahresvergleichszahlen, ermöglicht Aktionären und Investoren eine klare Sicht auf das fortzuführende Geschäft und dessen Entwicklungspotenzial.

Die Gesellschaft nimmt sich die hierfür erforderliche Zeit, um diese transparente Darstellung mit der gebotenen Sorgfalt umzusetzen. Auf das operative Geschäft und die Finanzlage der fortzuführenden Aktivitäten hat dies keine Auswirkungen.

Am 8. Juni 2026 findet um 10 Uhr ein Earnings Call statt, in dem CEO Rolf Elgeti einen Überblick über den Geschäftsverlauf 2025 und den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026 geben wird. Zu dem Earnings Call können Sie sich unter dem folgenden Link anmelden: https://www.appairtime.com/event/525fad76-b7af-4a84-8df5-57177b07166c

Kontakt

Readcrest Capital AG

Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer – Vorstände

Schopenstehl 22, D-20095 Hamburg

T: +49 (0)403 / 688 126 77

M: info@readcrest.com

W: https://www.readcrest.com/

Über Readcrest Capital AG

Die Readcrest Capital AG ist eine börsennotierte Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Immobilien- und Special-Situations-Investments. Das Unternehmen stützt sich auf stabile Cashflows aus systemrelevanten Gesundheitsdienstleistungen im Vereinigten Königreich. Auf dieser Grundlage konzentriert sich Readcrest Capital auf die Entwicklung aussichtsreicher Wohnungsbauprojekte in wachstumsstarken Regionen Deutschlands.

Finanzkalender 2026

08. Juni, 10 Uhr Earnings Call zu 2025 und Ausblick auf 2026

24. Juni Veröffentlichung Konzernabschluss 2025

August Ordentliche Hauptversammlung 2026, Berlin

31. August Präsentation bei der Frankfurter Herbstkonferenz 2026

September Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2026

