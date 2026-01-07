EQS-News: Redcare Pharmacy baut Marktführerschaft beim E-Rezept weiter aus: Rx-Umsatz in Deutschland 2025 nahezu verdoppelt. 

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Vorläufiges Ergebnis

Redcare Pharmacy baut Marktführerschaft beim E-Rezept weiter aus: Rx-Umsatz in Deutschland 2025 nahezu verdoppelt.



07.01.2026 / 07:00 CET/CEST

Umsatz im vierten Quartal steigt um 18% auf EUR 794 Mio.; Gesamtjahresumsatz 2025 wächst um 24% auf EUR 2,9 Mrd.

Rx-Umsätze in Deutschland legen im vierten Quartal um 60% auf EUR 155 Mio. zu und steigen im Gesamtjahr um 98% auf EUR 503 Mio.

Non-Rx-Umsätze erhöhen sich im vierten Quartal um 9% auf EUR 483 Mio. und im Gesamtjahr um 15% auf EUR 1,9 Mrd.

Anzahl aktiver Kund:innen steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. auf 13,9 Mio.

Kundenzufriedenheit, gemessen am Net Promoter Score, verbessert sich von 72 im dritten Quartal auf 74 im vierten Quartal.

Sevenum, die Niederlande, 7. Januar 2026. Redcare Pharmacy hat heute vorläufige Umsatzzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 veröffentlicht. Die Gruppe erzielte im vierten Quartal einen Konzernumsatz von EUR 794 Mio. (Q4 2024: EUR 675 Mio.). Damit stieg der Jahresumsatz auf EUR 2,9 Mrd. nach EUR 2,4 Mrd. im Vorjahr. Die Rx-Umsätze erhöhten sich im vierten Quartal um 34% auf EUR 311 Mio. (Q4 2024: EUR 232 Mio.), während die Non-Rx-Umsätze um 9% auf EUR 483 Mio. zulegten (Q4 2024: EUR 443 Mio.). Im Gesamtjahr stiegen die Non-Rx-Umsätze auf EUR 1,9 Mrd. (2024: EUR 1,6 Mrd.), während die Rx-Umsätze in der DACH-Region EUR 1 Mrd. erreichten (2024: EUR 750 Mio.). In Deutschland erhöhten sich die Rx-Umsätze um 98% von EUR 254 Mio. im Jahr 2024 auf EUR 503 Mio. im Jahr 2025. Der Konzern beendete das Jahr mit 13,9 Mio. aktiven Kund:innen und erzielte im vierten Quartal einen durchschnittlichen Net Promoter Score von 74 und von 68 im Gesamtjahr (2024: 69).

Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: „2025 war für Redcare Pharmacy ein starkes Jahr. Während sich die Nachfrage im Non-Rx-Bereich im vierten Quartal in einigen Märkten verhalten entwickelte, haben wir unsere führende Position beim E-Rezept in Deutschland weiter ausgebaut. Dies bestätigt unsere Strategie und die Wirkung unserer kontinuierlichen Investitionen in ein besseres Kundenerlebnis.“

Im DACH-Segment (Deutschland, Österreich und Schweiz) belief sich der Gesamtumsatz im vierten Quartal auf EUR 656 Mio. (Q4 2024: EUR 558 Mio.), was einem Anstieg von 17,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Non-Rx-Umsätze wuchsen um 5,8% auf EUR 344 Mio. (Q4 2024: EUR 326 Mio.), während die Rx-Umsätze um 33,9% auf EUR 311 Mio. zulegten (Q4 2024: EUR 232 Mio.). Im Gesamtjahr erreichte der Umsatz im DACH-Segment EUR 2,4 Mrd., ein Plus von 24,1% gegenüber EUR 1,9 Mrd. im Jahr 2024.

Der Umsatz im Segment International, das Belgien, Italien, Frankreich und die Niederlande umfasst, stieg im vierten Quartal um 17,9% auf EUR 138 Mio. (Q4 2024: EUR 117 Mio.). Im Gesamtjahr erhöhte sich der Umsatz um 23,7% auf EUR 540 Mio. (2024: EUR 436 Mio.).

Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Redcare Pharmacy N.V. wird den Geschäftsbericht für das Jahr 2025 am 4. März 2026 veröffentlichen.

Investor Relations Kontakt:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Press Kontakt:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Pilsen, Settala (Mailand), Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13,5 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.