Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|
28.09.2026 13:50:43
EQS-News: Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.
|
EQS-News: Redcare Pharmacy N.V.
/ Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose
Sevenum, die Niederlande, 28. September 2026. Redcare Pharmacy N.V. hat heute zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr die Jahresprognose 2026 angehoben.
Die Anhebung basiert auf der anhaltend starken Dynamik der Rx-Umsätze in Deutschland, die nach vorläufigen Berechnungen im September um 51% bzw. im dritten Quartal um 56% gegenüber den entsprechenden Vorjahreszeiträumen gestiegen sind. Der September erwies sich als starker Monat, obwohl die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr, als der aktuelle Rx-Bonus eingeführt wurde, hoch war. Das Unternehmen wird die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal 2026 am 29. Oktober 2026 mit seinem Zwischenbericht veröffentlichen.
„Unser Wachstum wird durch eine hohe Kundenzufriedenheit gestützt: Der e-Rx-NPS steigt weiter und lag im August mit 80 Punkten sechs Punkte über dem Vorjahreswert“, sagte Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy.
Während die Rx-Umsätze in Deutschland während des gesamten Quartals auf hohem Niveau blieben, erholten sich die Non-Rx-Umsätze nach einem schwächeren Juli im August und September spürbar. Basierend auf den vorläufigen Zahlen lag die bereinigte EBITDA-Marge etwa auf dem Niveau des Vorquartals und profitierte dabei von anhaltenden operativen Skaleneffekten.
Die aktualisierte Prognose für 2026 lautet wie folgt:
Redcare Pharmacy wird am 29. Oktober 2026 die Zwischenmitteilung für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen und die vierteljährliche Telefonkonferenz abhalten.
---
Ausstehende Veröffentlichungen und Events.
___
Investor Relations-Kontakt:
Irina Zhurba (Director, Investor Relations)
Pressekontakt:
Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)
___
Über Redcare Pharmacy.
2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. € im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren über 14 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services – dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität.
Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex SDAX.
28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Niederlande
|Telefon:
|0800 - 200 800 300
|Fax:
|0800 - 90 70 90 20
|E-Mail:
|investors@redcare-pharmacy.com
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|ISIN:
|NL0012044747, DE000A19Y072
|WKN:
|A2AR94, A19Y072
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JK6UXHY1YKZ082
|EQS News ID:
|2406336
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2406336 28.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|66,55
|9,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX etwas stärker -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen dürften mit Verlusten starten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.