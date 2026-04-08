EQS-News: Redcare Pharmacy im ersten Quartal: Non-Rx-Wachstum in Deutschland zieht wieder an, starkes Rx-Wachstum setzt sich fort.

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Redcare Pharmacy im ersten Quartal: Non-Rx-Wachstum in Deutschland zieht wieder an, starkes Rx-Wachstum setzt sich fort.



08.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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Redcare Pharmacy im ersten Quartal: Non-Rx-Wachstum in Deutschland zieht wieder an, starkes Rx-Wachstum setzt sich fort.

Konzernumsatz steigt um 18% im Jahresvergleich auf EUR 848 Mio. in Q1 2026.

Non-Rx-Umsatz wächst um 10% auf EUR 533 Mio.

Non-Rx-Umsatz in Deutschland wächst um 10% im Jahresvergleich, gegenüber 5% in Q4 2025; Rx-Umsatz mit einem Plus von 55%.

Aktive Kundenbasis erreicht 14,2 Mio., ein Plus von 1,1 Mio. bzw. 8% im Jahresvergleich.

Sevenum, Niederlande, 8. April 2026. Redcare Pharmacy hat heute vorläufige und ungeprüfte Umsatzzahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Der Konzernumsatz stieg um 18,3% im Jahresvergleich auf EUR 848 Mio. (Q1 2025: EUR 717 Mio.). Dies resultiert aus dem wieder anziehenden Non-Rx-Wachstum in Deutschland sowie der anhaltenden Rx-Dynamik in Deutschland und der Schweiz. Das Unternehmen bestätigt seine Prognose für 2026.

Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: „Wir haben unseren Marktanteil im Bereich E-Rx in Deutschland weiter ausgebaut, indem wir die Kauferfahrung für unsere Rx-Kundinnen und Kunden kontinuierlich verbessert haben. Unser E-Rx-NPS verbesserte sich von 73 im vierten Quartal 2025 auf 76 im ersten Quartal 2026. Insgesamt blieb der NPS von Redcare Pharmacy im ersten Quartal mit 75 auf hohem Niveau. Dies zeigt, dass unsere Kundinnen und Kunden unsere Bemühungen schätzen, das Einkaufen bei Redcare Pharmacy täglich einfacher und attraktiver zu machen.”

Auf Konzernebene wuchs der Non-Rx-Umsatz im Jahresvergleich um 10,2% auf EUR 533 Mio. (Q1 2025: EUR 484 Mio.), während der Rx-Umsatz um 35% auf EUR 315 Mio. zulegte (Q1 2025: EUR 234 Mio.). Die Zahl der aktiven Kund:innen erhöhte sich auf 14,2 Mio., nach 13,1 Mio. in Q1 2025 und 13,9 Mio. in Q4 2025.

Der Umsatz im DACH-Segment stieg um 18,9% auf EUR 692 Mio. (Q1 2025: EUR 582 Mio.). Dabei wuchs der Non-Rx-Umsatz um 8,1% auf EUR 377 Mio. (Q1 2025: EUR 349 Mio.) und der Rx-Umsatz um 35,0% auf EUR 315 Mio. (Q1 2025: EUR 234 Mio.).

Deutschland verzeichnete bei Non-Rx einen Umsatzanstieg um 9,7% auf EUR 287 Mio. (Q1 2025: EUR 262 Mio.), nach einem Wachstum von 5,4% im Vorquartal. Die schwächere Wachstumsrate in Q4 2025 war auf eine geringere Marketingquote im Jahresvergleich zurückzuführen. Das Rx-Geschäft in Deutschland setzte sein starkes Wachstum weiterhin fort und stieg um 55% auf EUR 168 Mio. (Q1 2025: EUR 108 Mio.). In der Schweiz wuchs der Rx-Umsatz um 17,7% auf EUR 147 Mio. (Q1 2025: EUR 125 Mio.).

Der Umsatz im International-Segment stieg um 15,6% auf EUR 156 Mio. (Q1 2025: EUR 135 Mio.).

Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Redcare Pharmacy N.V. wird am 6. Mai 2026 den vollständigen Zwischenbericht für Q1 2026 veröffentlichen.

Investor-Relations-Kontakt:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Pressekontakt:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Pilsen, Settala (Mailand), Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 14,2 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.