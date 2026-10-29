EQS-News: Redcare Pharmacy mit starkem Q3: Rx-Geschäft treibt Umsatzwachstum von 18%; bereinigte EBITDA-Marge um 1,0 Prozentpunkte auf 3,4% verbessert.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

Redcare Pharmacy mit starkem Q3: Rx-Geschäft treibt Umsatzwachstum von 18%; bereinigte EBITDA-Marge um 1,0 Prozentpunkte auf 3,4% verbessert.



29.10.2026 / 06:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Konzernumsatz erhöht sich im Jahresvergleich um 18% auf EUR 847 Mio und im Neunmonatszeitraum um 19% auf EUR 2,55 Mrd.

Non-Rx-Umsatz steigt um 9%, während der Rx-Umsatz um 31% wächst. Rx in Deutschland setzt mit einem Wachstum von 56% die starke Dynamik fort.

Bereinigtes EBITDA im dritten Quartal mit einem Plus von 68% auf EUR 28,7 Mio.; Marge verbessert sich auf 3,4% (+1,0pp).

Aktive Kundenbasis wächst im dritten Quartal um 0,5 Mio. auf 15,2 Mio.

Sevenum, die Niederlande, 29. Oktober 2026. Redcare Pharmacy verzeichnete im dritten Quartal 2026 erneut eine starke Geschäftsentwicklung und erzielte zum zweiten Mal in Folge einen Nettogewinn. Der Konzernumsatz stieg um 18% auf EUR 847 Mio. (Q3 2025: EUR 719 Mio.). Dieses Wachstum wurde maßgeblich durch das starke Rx-Geschäft in Deutschland angetrieben. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 68% auf EUR 29 Mio., die Marge lag bei 3,4% nach 2,4% im dritten Quartal 2025. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz um 19% auf EUR 2,55 Mrd. (9M 2025: EUR 2,15 Mrd.), bei einem bereinigten EBITDA von EUR 73 Mio. und einer Marge von 2,9%.

Die aktive Kundenbasis erreichte Ende September 15,2 Mio. Dies entspricht einem Anstieg um 1,5 Mio. beziehungsweise 11% gegenüber dem Vorjahr und um 0,5 Mio. gegenüber dem zweiten Quartal. Die Kundenzufriedenheit blieb mit einem Net Promoter Score (NPS) von insgesamt 76 und einem E-Rx-NPS von 78 auf hohem Niveau.

Peter Schmid von Linstow, CEO of Redcare Pharmacy, kommentiert: „Unser Rx-Geschäft in Deutschland hat sich im dritten Quartal stark entwickelt. Besonders erfreulich ist, dass wir unsere aktive Kundenbasis im dritten Quartal um 123.000 Kundinnen und Kunden steigern konnten und damit den Zuwachs von 65.000 Kundinnen und Kunden im zweiten Quartal nahezu verdoppelt haben. Auch im Hinblick auf die Profitabilität in der DACH-Region war das dritte Quartal ein wichtiger Schritt nach vorn, in dem wir die EBITDA-Marge im Jahresvergleich um 1,2 Prozentpunkte auf 4,2% steigern konnten. Wir werden unseren Marketingmix weiter optimieren und die operativen Skaleneffekte verstärken, um unsere Größe in allen Segmenten in eine höhere Profitabilität umzusetzen.“

Starkes Wachstum im Rx-Geschäft und robustes Wachstum im Non-Rx-Geschäft.

Der Non-Rx-Umsatz des Konzerns stieg im Jahresvergleich um 9% auf EUR 489 Mio. (Q3 2025: EUR 447 Mio.). In der DACH-Region erhöhte sich der Non-Rx-Umsatz um 8% auf EUR 340 Mio., im Vergleich zu mit EUR 315 Mio. im dritten Quartal 2025.

Der Rx-Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 31% auf EUR 358 Mio. (Q3 2025: EUR 272 Mio.). Wachstumstreiber war Deutschland, wo der Rx-Umsatz um 56% auf EUR 197 Mio. zulegte. In der Schweiz (MediService) erhöhte sich der Rx-Umsatz um 10% auf EUR 161 Mio.

Der Gesamtumsatz in der DACH-Region wuchs um 19% auf EUR 697 Mio. (Q3 2025: EUR 587 Mio.). Im Segment International stieg der Umsatz um 13% auf EUR 149 Mio. (Q3 2025: EUR 132 Mio.).

Deutliche Verbesserung der Profitabilität.

Das Bruttoergebnis stieg im dritten Quartal 2026 auf EUR 185 Mio. (Q3 2025: EUR 159 Mio.). Die Bruttomarge lag bei 21,8% nach 22,1% im dritten Quartal 2025. Der Rückgang der Bruttomarge um 0,3 Prozentpunkte im dritten Quartal fiel damit deutlich geringer aus als der Rückgang um 1,7 Prozentpunkte im zweiten Quartal.

Die bereinigten Vertriebskosten beliefen sich auf EUR 132 Mio. und entsprachen damit 16% des Umsatzes, einer Verbesserung um 17% zum Vorjahresquartal. Diese Reduktion war vor allem auf geringere Marketingausgaben und niedrigere Kosten je Bestellung zurückzuführen. Die bereinigten Verwaltungskosten lagen mit EUR 24 Mio. beziehungsweise 3% des Umsatzes auf dem Niveau des Vorjahresquartals.

Infolge dieser Entwicklungen wuchs das bereinigte EBITDA gegenüber dem Vorjahresquartal um 68% auf EUR 29 Mio. (Q3 2025: EUR 17 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 1,0 Prozentpunkte auf 3,4%. In den ersten neun Monaten 2026 erreichte das bereinigte EBITDA der Gruppe EUR 73 Mio., dies entspricht einer Marge von 2,9%. Im dritten Quartal erzielte der Konzern einen Nettogewinn von EUR 1 Mio. Der Free Cashflow belief sich auf EUR 15 Mio.

Die DACH-Region steuerte ein bereinigtes EBITDA von EUR 29 Mio. bei, nach EUR 18 Mio. im dritten Quartal 2025. Dementsprechend verbesserte sich die Marge von 3,0% auf 4,2%. Im Segment International blieb das bereinigte EBITDA mit EUR -1 Mio. gegenüber dem Vorjahr unverändert, was einer Marge von -0,4% entspricht.

Prognose für das Gesamtjahr 2026.

Redcare Pharmacy bestätigt die angehobene Prognose für das Gesamtjahr 2026:

Konzernumsatzwachstum von 16% bis 18%.

Non-Rx-Umsatzwachstum von 10% bis 12%.

Rx-Umsatz in Deutschland zwischen EUR 730 Mio. und EUR 760 Mio., entsprechend einem Wachstum von 45% bis 51%.

Bereinigte EBITDA-Marge zwischen 2,5% und 3,0%.

___

Umsatzverteilung.

EUR Mio. Q3 2025 Q3 2026 Growth 9M 2025 9M 2026 Wachstum Konzernumsatz 719 847 18% 2.146 2.550 19% DACH Rx Umsatz 272 358 31% 758 1.013 34% Davon Deutschland 126 197 56% 348 544 57% Davon Schweiz (MediService) 146 161 10% 410 469 14% Non-Rx Umsatz 315 340 8% 986 1.074 9% International Non-Rx Umsatz 132 149 13% 402 463 15%

Profitabilität.

EUR Mio. Q3 2025 Q3 2026 9M 2025 9M 2026 EBITDA 15 28 39 70 Bereinigtes EBITDA 17 29 44 73 Bereinigte EBITDA-Marge 2,4% 3,4% 2,1% 2,9% EBITDA DACH 16 29 45 74 Bereinigtes EBITDA DACH 18 29 48 75 Bereinigte EBITDA-Marge 3,0% 4,2% 2,8% 3,6% EBITDA International (1) (1) (6) (4) Bereinigtes EBITDA International (1) (1) (4) (3) Bereinigte EBITDA-Marge (0,4)% (0,4)% (0,9)% (0,6)%

___

Bevorstehende Veröffentlichungen und Veranstaltungen.

Datum Veröffentlichung / Veranstaltung 11. Januar 2027 Vorläufige Umsatzentwicklung 2026 3. März 2027 Endgültige Finanzergebnisse 2026