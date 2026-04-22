EQS-News: Redcare Pharmacy nutzt als erste Apotheke neue TI-Zugangstechnologie für schnellere E-Rezept-Prozesse.

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Redcare Pharmacy nutzt als erste Apotheke neue TI-Zugangstechnologie für schnellere E-Rezept-Prozesse.



22.04.2026 / 09:15 CET/CEST

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Redcare Pharmacy nutzt als erste Apotheke neue TI-Zugangstechnologie für schnellere E-Rezept-Prozesse.

Sevenum, die Niederlande, 22. April 2026. Der B2B-Zugang von Redcare Pharmacy zur Telematikinfrastruktur (TI) wird durch den Einsatz einer neuen Technologie- und Identitätslösung der Partner ehex und D-Trust (Bundesdruckerei) ab sofort signifikant verbessert. Dabei wird die bisher notwendige physische Institutionskarte durch eine vollständig digitale Identität der Apotheke im TI-Gateway ersetzt. Das spüren auch die Kund:innen über ihren B2C-Zugang. Der Zugriff auf das E-Rezept über CardLink bleibt für sie vom Ablauf unverändert, wird aber insgesamt schneller und reduziert Wartezeiten.

Die Umstellung auf die sogenannte HSM-B-Technologie markiert einen Technologievorsprung im Rahmen der Weiterentwicklung der Telematik-Infrastruktur. Sie verbessert Geschwindigkeit, Stabilität und Skalierbarkeit der Anbindung deutlich und ermöglicht zugleich eine effizientere Kostenstruktur. Damit schafft sie eine wichtige Grundlage für das weitere Wachstum im E-Rezept-Bereich.

Für Kund:innen ergeben sich daraus messbare Vorteile im E-Rezept-Prozess: Nach dem CardLink-Schritt können Rezepte schneller vom Gematik-Server abgerufen und verarbeitet werden. Dies reduziert Wartezeiten im Rx-Bestellprozess und erhöht die Performance bei der Einlösung von E-Rezepten spürbar.

Die neue Lösung ist Teil der nächsten Ausbaustufe der TI-Architektur im Rahmen der gematik TI 2.0. Damit werden die steigenden Anforderungen an Geschwindigkeit und Skalierbarkeit im digitalen Gesundheitsmarkt adressiert. Der Einsatz startet im Rahmen einer Testphase mit ehex sowie weiteren Partnern und dient als Basis für einen anschließenden breiten Rollout.

Lode Fastré, CIO von Redcare Pharmacy: „Die Einführung dieser Technologie ist ein wichtiger Schritt für die weitere Skalierung unseres E-Rezept-Geschäfts. Sie verbessert die Performance unserer Systeme und schafft die Grundlage für zukünftiges Wachstum. Gleichzeitig unterstreicht sie unsere führende Rolle bei der Anbindung an die TI-Infrastruktur.“

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Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Pilsen, Settala (Mailand), Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 14,2 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.