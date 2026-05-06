EQS-News: Redcare Pharmacy startet mit einem starken Umsatzwachstum und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 58 % ins Jahr 2026.

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Redcare Pharmacy startet mit einem starken Umsatzwachstum und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 58 % ins Jahr 2026.



06.05.2026 / 06:30 CET/CEST

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Redcare Pharmacy startet mit einem starken Umsatzwachstum und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 58 % ins Jahr 2026.

Konzernumsatz steigt im ersten Quartal um 18,4% auf EUR 849,5 Mio., gestützt durch Wachstum in beiden Bereichen, sowohl Non-Rx als auch Rx.

Non-Rx-Wachstum in Deutschland legte von 5% im Vorquartal auf 9% im ersten Quartal 2026 zu und beschleunigte sich im April weiter auf rund 11%.

Rx-Umsatz in Deutschland wächst weiterhin stark um 55,0%.

Bereinigtes EBITDA steigt um 58% auf EUR 14,4 Mio.

Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf 1,7% gegenüber 1,3% im ersten Quartal 2025.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt.

Sevenum, die Niederlande, 6. Mai 2026. Redcare Pharmacy startete mit einem starken ersten Quartal ins Jahr 2026, mit einem Umsatzwachstum von 18,4 % und einer Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge um 0,4 Prozentpunkte auf 1,7 %. Der Konzernumsatz stieg auf EUR 849,5 Millionen (Q1’25: EUR 717,3 Millionen), getragen von einem beschleunigten Wachstum im Non-Rx-Bereich in Deutschland und einer anhaltend starken Dynamik im Rx-Bereich.

Der Umsatz im Non-Rx-Geschäft erhöhte sich auf Konzernebene um 10,2 % gegenüber dem Vorjahr. In Deutschland beschleunigte sich das Non-Rx-Wachstum nach 5% im Vorquartal – bedingt durch Basiseffekte - wieder auf 9% gegenüber dem Vorjahr. Die Entwicklung im April bestätigt mit einem Wachstum von rund 11% im Jahresvergleich die nachhaltige Erholung des Non-Rx-Geschäfts in Deutschland. Der Rx-Umsatz entwickelte sich weiterhin sehr dynamisch und wuchs im DACH-Raum um 35,5%. In Deutschland wuchs der Rx-Umsatz um 55,0%, unterstützt durch eine verbesserte Kundenzufriedenheit im E-Rx-Bereich (NPS 76 gegenüber 58 in Q1 2025) sowie eine zunehmende Nutzung elektronischer Rezepte.

Die aktive Kundenbasis erreichte zum Quartalsende 14,2 Mio. und lag damit um 1,1 Mio. über dem Vorjahr. Die Kundenzufriedenheit blieb mit einem Gesamt-NPS von 75 auf einem hohen Niveau. Gleichzeitig erhöhte sich der durchschnittliche Warenkorb um 9% auf EUR 68.

Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: „Das erste Quartal ist ein sehr guter Start in das Jahr und bestätigt die konsequente Umsetzung unserer für 2026 gesetzten Ziele. Wir verbessern kontinuierlich unsere Customer-Journey im Rx-Bereich, stärken unser Angebot im Non-Rx-Geschäft und investieren gezielt in Technologie, um ein skalierbares Geschäftsmodell für unsere Kundinnen, Kunden und Shareholder aufzubauen.“

Der Bruttogewinn stieg im ersten Quartal auf EUR 178,0 Mio. (Q1 2025: EUR 167,3 Mio.). Die Bruttomarge lag bei 21,0% nach 23,3% im Vorjahresquartal und blieb gegenüber dem vierten Quartal 2025 (21,2%) stabil. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf ein wettbewerbsintensives Non-Rx-Umfeld, einen höheren Rx-Anteil sowie den Mitte September 2025 eingeführten Rx-Bonus zurückzuführen. Der Rx-Anteil am Gesamtumsatz stieg auf 37% (Q1 2025: 33%).

Die bereinigten Vertriebskosten beliefen sich auf EUR 143,1 Mio. (Q1 2025: EUR 139,3 Mio.) und entsprachen 16,8% des Umsatzes (Q1 2025: 19,4%). Die Verbesserung der Kostenquote ist auf effizientere Marketingausgaben sowie Skaleneffekte zurückzuführen. Die bereinigten Verwaltungskosten lagen bei EUR 20,6 Mio. bzw. 2,4% des Umsatzes (Q1 2025: EUR 19,2 Mio.; 2,7%).

Das bereinigte EBITDA stieg auf EUR 14,4 Mio. (Q1 2025: EUR 9,1 Mio.), entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 1,7% (Q1 2025: 1,3%). Verbesserungen bei den Vertriebs- und Verwaltungskostenquoten konnten den Rückgang der Bruttomarge mehr als ausgleichen. Die Entwicklung im ersten Quartal entspricht der üblichen Saisonalität sowie den Erwartungen für das Gesamtjahr.

Liquide Mittel und kurzfristige Finanzanlagen beliefen sich zum 31. März 2026 auf EUR 135,0 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 203,5 Mio.), nach der Rückzahlung von EUR 64,5 Mio. aus Wandelanleihen im Verlauf des Quartals.

Redcare Pharmacy bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Demnach soll der Konzernumsatz um 13 bis 15% steigen, der Rx-Umsatz in Deutschland auf über 670 Mio. EUR wachsen. Für das Non-Rx-Geschäft erwartet das Unternehmen einen Zuwachs von 8 bis 10%. Die bereinigte EBITDA-Marge soll gleichzeitig mindestens 2,5% betragen.

Auf einen Blick.

Konzern

in EUR Mio. 2025 2026 € million Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Nettoumsatz

717 709 719 795 2.941 849 Wachstum (in Prozent)

28,0% 26,5% 25,2% 17,7% 24,1% 18,4% Non-Rx Umsatz

484 457 447 484 1.872 533 Wachstum (in Prozent)

19,7% 17,0% 16,7% 9,3% 15,5% 10,2% Rx Umsatz

234 252 272 312 1.069 316 Wachstum (in Prozent)

49,6% 48,2% 42,3% 34,0% 42,6% 35,5% EBITDA

7,7 16,6 15,1 8,0 47,4 13,4 EBITDA (ber.)

9,1 18,1 17,1 13,1 57,4 14,4 EBITDA-Marge (ber.) 1,3% 2,6% 2,4% 1,6% 2,0% 1,7%

DACH

in EUR Mio. 2025 2026 Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Nettoumsatz

582

574

587

657

2.401 693

Wachstum (in Prozent)

28,5% 26,6% 25,1% 17,8% 24,1% 19,1% EBITDA

9,5 19,1 16,4 12,8 57,8 17,3 EBITDA (ber.)

10,3 20,1 17,7 16,0 64,0 18,0 EBITDA-Marge (ber.) 1,8% 3,5% 3,0% 2,4% 2,7% 2,6%

International Segment

in EUR Mio. 2025 2026 Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Nettoumsatz

135 135 132 138 540 156 Wachstum (in Prozent)

26,2% 25,9% 25,3% 18,0% 23,7% 15,7% EBITDA

-1,7 -2,6 -1,3 -4,8 -10,4 -3,9 EBITDA (ber.)

-1,2 -2,0 -0,5 -2,9 -6,6 -3,5 EBITDA-Marge (ber.) -0,9% -1,5% -0,4% -2,1% -1,2% -2,3%

Bevorstehende Veröffentlichungen und Veranstaltungen:

Datum Veröffentlichung / Veranstaltung 14. Mai 2026 UBS Pan European Small and Mid-Cap Conference 2026 (London) 19. Mai 2026 Berenberg European Conference (Manhattan) 27. Mai 2026 dbAccess European Champions Conference (Frankfurt) 8. Juni 2026 Barclays EMEA Technology Conference (London) 29. Juli 2026 Halbjahresbericht 2026 29. Oktober 2026 Zwischenmitteilung Q3 2026

Über Redcare Pharmacy.

2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. € im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren über 14 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services – dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex MDAX.