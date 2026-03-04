EQS-News: Redcare Pharmacy wächst 2025 stark: Rx-Umsatz übersteigt EUR 1 Mrd.; bereinigtes EBITDA +72%.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Konzernumsatz steigt um 24% auf EUR 2,9 Mrd.

Rx-Anteil wächst auf über 36%; erstmals mehr als EUR 1 Mrd.

Rx-Umsatz in Deutschland nahezu verdoppelt auf EUR 503 Mio.

Bereinigtes EBITDA steigt um 72% auf EUR 57 Mio., Marge verbessert sich von 1,4% auf 2,0%.

Aktive Kundenbasis wächst um 11% auf 13,9 Mio.

Net Promoter Score in Q4 2025 bei 74 nach 69 im entsprechenden Vorjahresquartal.

Ausblick 2026: Konzernumsatzwachstum von 13% bis 15%, bereinigte EBITDA-Marge mindestens 2,5%.

Sevenum, die Niederlande, 4. März 2026. Redcare Pharmacy verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 ein starkes zweistelliges Umsatzwachstum und verbesserte zugleich die Profitabilität. Der Konzernumsatz stieg um 24,1% auf EUR 2,9 Mrd., getragen vom anhaltenden Wachstum im rezeptpflichtigen Geschäft. Die Rx-Erlöse lagen erstmals über der Marke von EUR 1 Mrd.; in Deutschland erhöhte sich der Rx-Umsatz auf EUR 503,0 Mio. und damit nahezu auf das Doppelte des Vorjahreswertes. Gleichzeitig entwickelte sich die Profitabilität positiv. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 72% auf EUR 57,4 Mio., die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 2,0%. Grundlage hierfür waren Skaleneffekte in beiden Segmenten sowie eine disziplinierte Kostensteuerung bei fortgesetzten Investitionen in zukünftiges Wachstum. Auch auf Kundenseite setzte sich die positive Entwicklung fort. Die Zahl der aktiven Kund:innen stieg auf 13,9 Mio. (2024: 12,5 Mio.), ein Nettozuwachs von 1,4 Mio. im Jahresvergleich. Der durchschnittliche Warenkorb erhöhte sich auf EUR 65,98 (2024: EUR 60,98), unterstützt durch einen höheren Rx-Anteil und weiteres Cross-Selling. Die Kundenloyalität blieb auf hohem Niveau, mit einem Net Promoter Score von 68 (2024: 69) im Jahresdurchschnitt und über 70 zum Jahresende.

CEO Olaf Heinrich kommentiert: „Wir bauen Jahr für Jahr die Basis für ein wachstumsstarkes und profitableres Geschäft weiter aus. Unser einzigartiges Leistungsversprechen im Rx- und Non-Rx-Bereich ermöglicht skalierbares Wachstum und steigert den Customer Lifetime Value und damit unsere Profitabilität. 2025 haben wir den Abstand zu anderen Online-Wettbewerbern weiter ausgebaut. Mit unseren Investitionen in Automatisierung und Kapazitätserweiterung werden wir unsere Wettbewerbsposition weiter stärken.“

Konzernentwicklung.

Der Konzernumsatz stieg um 24,1% auf EUR 2,9 Mrd. (2024: EUR 2,4 Mrd.), getragen von der anhaltenden Stärke im verschreibungspflichtigen Geschäft. Die Rx-Erlöse erhöhten sich um 42,6% auf EUR 1,1 Mrd. (2024: EUR 750 Mio.) und steigerten ihren Anteil am Konzernumsatz von 31,6% auf 36,4%. Die Non-Rx-Erlöse wuchsen um 15,5% auf EUR 1,9 Mrd. (2024: EUR 1,6 Mrd.) und übertrafen weiterhin die Entwicklung des stationären Apothekenmarktes.

Das Wachstum im Non-Rx-Bereich verlangsamte sich im Jahresverlauf. Im vierten Quartal lag es bei 9,3%, nachdem der Marketingaufwand im Verhältnis zum Umsatz unter dem Niveau des Vorjahresquartals lag. Das insgesamt verhaltene Marktumfeld wirkte zusätzlich belastend.

Das bereinigte Bruttoergebnis stieg auf EUR 663,9 Mio. (2024: EUR 546 Mio.). Die Marge lag bei 22,6% (2024: 23,0%). Der aus dem höheren Rx-Anteil resultierende Mixeffekt auf die Marge konnte teilweise durch Preis-, Einkaufs- und Plattformeffekte kompensiert werden. Das Margenprofil steht im Einklang mit der strukturellen Verschiebung zugunsten des verschreibungspflichtigen Geschäfts.

Im Jahresverlauf wurden Skaleneffekte zunehmend sichtbar. Die bereinigte Vertriebskostenquote sank auf 18,0% (2024: 18,7%), die bereinigte Verwaltungskostenquote auf 2,7% (2024: 2,9%).

In der Folge erhöhte sich das bereinigte EBITDA um 72% auf EUR 57,4 Mio. (2024: EUR 33 Mio.). Die Marge lag bei 2,0% (2024: 1,4%).

Das EBIT verbesserte sich auf EUR –28,5 Mio. (2024: EUR –39 Mio.), während sich der Nettoverlust auf EUR –39,4 Mio. nach EUR –46,4 Mio. im Vorjahr verringerte.

Der operative Cashflow stieg auf EUR 31 Mio. (2024: EUR 22,1 Mio.). Treiber war das verbesserte operative Ergebnis, trotz höherer Working-Capital-Bindung.

Entwicklung in den Segmenten.

Der Umsatz im Segment DACH stieg um 24,1% auf EUR 2,4 Mrd. (2024: EUR 1,9 Mrd.). Damit lag der Anteil am Konzernumsatz bei 82%. Das Wachstum wurde insbesondere durch die starke Dynamik im Rx-Geschäft getragen, vor allem in Deutschland, wo sich die Rx-Erlöse im Jahresvergleich nahezu verdoppelten und EUR 503,0 Mio. erreichten. Auch das Non-Rx-Geschäft entwickelte sich solide.

Die bereinigte Bruttomarge lag bei 21,9% (2024: 22,6%) und spiegelte vor allem den höheren Rx-Anteil wider. Positive Preis-, Einkaufs- und Plattformeffekte glichen den Mixeffekt teilweise aus.

Gleichzeitig verbesserten sich die Kostenquoten deutlich. Die bereinigte Vertriebskostenquote sank um 0,6 Prozentpunkte auf 17,1% (2024: 17,7%), die bereinigte Verwaltungskostenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 2,2% (2024: 2,4%).

Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf EUR 64,0 Mio. (2024: EUR 50 Mio.), die Marge lag bei 2,7% (2024: 2,6%). Effizienzgewinne wurden teilweise durch den höheren Rx-Anteil sowie fortgesetzte Investitionen zur Beschleunigung der E-Rezept-Adoption und zur weiteren Stärkung der führenden Position im deutschen Rx-Markt ausgeglichen.

Der Umsatz im Segment International stieg um 23,7% auf EUR 540,0 Mio. (2024: EUR 437 Mio.). Der Anteil am Konzernumsatz blieb mit 18% stabil.

Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich auf 25,6% (2024: 24,7%), getragen von positiven Einkaufseffekten sowie einem vorteilhaften Produkt- und Ländermix.

Die operative Effizienz setzte ihre positive Entwicklung fort. Bereinigte Vertriebskosten sanken um 1,5 Prozentpunkte auf 21,9% des Umsatzes (2024: 23,4%), bereinigte Verwaltungskosten um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9% (2024: 5,1%).

Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf EUR –6,6 Mio. (2024: EUR –17 Mio.). Die Marge lag bei –1,2% (2024: –3,8%) und unterstreicht den fortgesetzten Fortschritt auf dem Weg zum Break-Even.

Investitionen und Finanzierung.

Im Jahr 2025 beliefen sich die Investitionen auf EUR 118,6 Mio. Der Schwerpunkt lag auf Automatisierung sowie dem Ausbau der Logistikkapazitäten und der technologischen Infrastruktur. Die Maßnahmen erhöhen die operative Skalierbarkeit und stärken die strukturelle Basis des Geschäfts.

Die Jahre 2025 und 2026 markieren den Höhepunkt der Investitionstätigkeit. Die Investitionsintensität wird sich anschließend voraussichtlich auf ein strukturelles Niveau von rund 2% des Umsatzes normalisieren.

Der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit betrug EUR 111,3 Mio. (2024: EUR –17,9 Mio.) und resultierte im Wesentlichen aus der Emission einer neuen Wandelanleihe sowie dem Rückkauf der Wandelanleihe 2021/2028.

Prognose für 2026 und weiterer Ausblick.

Redcare Pharmacy erwartet für das Jahr 2026 ein Wachstum des Konzernumsatzes von 13% bis 15%. Dieses Wachstum wird durch die weitere Expansion des verschreibungspflichtigen Geschäfts getragen, während sich das Non-Rx-Geschäft auf einem Wachstumsniveau von über 8% stabilisiert.

CFO Hendrik Krampe kommentiert den Margenausblick: „Für 2026 erwarten wir eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 2,5%. Gleichzeitig sind wir auf dem besten Weg, mittelfristig eine bereinigte EBITDA-Marge von 5% zu erreichen. Treiber dieser Entwicklung sind eine sinkende Marketingquote, weiter rückläufige Fulfillment-Kosten je Einheit infolge der Automatisierung sowie eine verbesserte Nutzung unserer Overhead-Strukturen. Zudem bauen wir margenstarke Geschäftsbereiche wie Marketplace und Retail Media weiter aus.”

Für 2026 erwartet Redcare Pharmacy:

Wachstum des Konzernumsatzes von 13% bis 15%.

Rx-Umsätze in Deutschland von mehr als EUR 670 Mio.

Wachstum der Non-Rx-Umsätze von 8% bis 10%.

Bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 2,5%.

Für den mittelfristigen Zeitraum geht der Konzern von einer bereinigten EBITDA-Marge von 5% aus, langfristig von über 8%.



Auf einen Blick.

Konzern

in EUR Mio. 2024 2025 € million Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Nettoumsatz

675

2.371

717

709

719

795

2.941

Wachstum (in Prozent)

27,1%

31,8%

28,0%

26,5%

25,2%

17,8%

24,1%

Non-Rx Umsatz

443

1.621 484

457

447

484 1.872 Wachstum (in Prozent)

22,2% 20,8% 19,7% 17,0% 16,7% 9,3% 15,5% Rx Umsatz

232 750 234 252 272 312 1.069 Wachstum (in Prozent)

37,3% 64,0% 49,6% 48,2% 42,3% 34,0% 42,6% EBITDA

-5,9 29,2 7,7 16,6 15,1 8,0 47,4 EBITDA (ber.)

-4,9 33,3 9,1 18,1 17,1 13,1 57,4 EBITDA-Marge (ber.) -0,7% 1,4% 1,3% 2,6% 2,4% 1,6% 2,0%

DACH

in EUR Mio. 2024 2025 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Nettoumsatz

558

1.934 582

574

587

657

2.401 Wachstum (in Prozent)

26,8%

33,1% 28,5%

26,6%

25,1%

17,8%

24,1% EBITDA

-0,4 47,4 9,5 19,1 16,4 12,8 57,8 EBITDA (ber.)

0,2 49,9 10,3 20,1 17,7 16,0 64,0 EBITDA-Marge (ber.) 0,0% 2,6% 1,8% 3,5% 3,0% 2,4% 2,7%

International Segment

in EUR Mio. 2024 2025 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Nettoumsatz

117

437 107

107

105

138

540 Wachstum (in Prozent)

28,6%

26,4% 29,2%

25,3%

22,7%

18,0%

23,7% EBITDA

-5,5 -18,2 -4,9 -4,4 -3,4 -4,8 -10,4 EBITDA (ber.)

-5,1 -16,6 -4,4 -4,0 -3,0 -2,9 -6,6 EBITDA-Marge (ber.) -4,4% -3,8% -4,2% -3,7% -2,9% -2,1% -1,2%



Bevorstehende Veröffentlichungen und Veranstaltungen:

Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Pilsen, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13,5 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.