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03.11.2026 09:22:53

EQS-News: Regenbogen AG: Schiedsgutachten beziffert Entschädigung für bauliche Anlagen in Prerow auf 5,8 Mio. EUR

EQS-News: Regenbogen AG / Schlagwort(e): Rechtssache
Regenbogen AG: Schiedsgutachten beziffert Entschädigung für bauliche Anlagen in Prerow auf 5,8 Mio. EUR

03.11.2026 / 09:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Regenbogen AG: Schiedsgutachten beziffert Entschädigung für bauliche Anlagen in Prerow auf 5,8 Mio. Euro - Regenbogen AG und Land Mecklenburg-Vorpommern haben den unabhängigen Schiedsgutachter gemeinsam beauftragt

Schönkirchen, den 3. November 2026 – Für die Entschädigungsansprüche der Regenbogen AG (ISIN: DE0008009564) aus der Beendigung des Pachtverhältnisses am früheren Campingstandort Prerow liegt eine wesentliche neue Grundlage vor. Ein von der Regenbogen AG und dem Land Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam beauftragter, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger hat den Wert der erfassten baulichen Anlagen auf der Pachtfläche zum Bewertungsstichtag 31. Dezember 2023 auf 5,8 Mio. Euro festgestellt.

Beide Vertragsparteien hatten sich auf den unabhängigen Schiedsgutachter verständigt und ihm gemeinsam den Auftrag zur Ermittlung der vertraglich vorgesehenen Entschädigung erteilt.

Die Regenbogen AG bewertet das Ergebnis als wichtige positive Entwicklung und wesentlichen Fortschritt bei der Durchsetzung ihrer Entschädigungsansprüche. Mit dem Schiedsgutachten liegt nun die vertraglich vorgesehene Bewertung als konkrete Grundlage für die Entschädigungsforderung gegenüber dem Land Mecklenburg-Vorpommern vor.

Weitere von der Gesellschaft geltend gemachte Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Zeitpunkt und endgültiger Umfang eines möglichen Mittelzuflusses sind derzeit offen.



Weitere Informationen:
www.regenbogen.ag

Über die Regenbogen AG
Das 1991 gegründete Kieler Unternehmen betreibt Ferienanlagen – vom urigen Campingplatz bis zur clubähnlichen Anlage mit Ferienhäusern und Wellnessbereichen. Für die Orientierung der Gäste gibt es das Regenbogen Sonnensystem. Eine Regenbogen Ferienanlage mit sechs Sonnen bietet mehr Komfort als ein Campingplatz mit nur zwei Sonnen. Während sich die Anlagen stark unterscheiden, ist der Anspruch an das Produkt überall der gleiche: wundervolle Erinnerungen für die Gäste.

Kontakt
Patrick Voßhall
Vorstand
Pahlblöken 3
24232 Schönkirchen
Tel.: 0431/237230
E-Mail: investorrelations@regenbogen.ag
Web: www.regenbogen.ag

 

 


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Regenbogen AG
Pahlblöken 3
24232 Schönkirchen
Deutschland
Telefon: 0431 / 23 723-0
Fax: 0431 / 23 723-10
E-Mail: investor.relations@regenbogen-ag.de
Internet: www.regenbogen.ag
ISIN: DE0008009564
WKN: 800956
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900XGTGC0RJTMW533
EQS News ID: 2427350

 
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2427350  03.11.2026 CET/CEST

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