EQS-News: Rekordergebnisse von Ottobock: Zweistelliges Wachstum, starke Gewinnsteigerung, positiver Ausblick
|
EQS-News: Ottobock SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Rekordergebnisse von Ottobock: Zweistelliges Wachstum, starke Gewinnsteigerung, positiver Ausblick
Duderstadt, 17. Februar 2026
Ottobock, der globale Marktführer für Human Bionics, hat nach vorläufigen, noch nicht testierten Geschäftsjahreszahlen, das Jahr 2025 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen und seine zuletzt gegebene Prognose vollständig erfüllt. Mit einem Wachstum von 11,7 Prozent (organisches Wachstum: 10,6 Prozent) erzielte der Konzern Umsatzerlöse im Kerngeschäft von 1,6 Mrd. Euro. Das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft stieg auf 415,3 Mio. Euro. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge im Kerngeschäft von 26,0 Prozent und bedeutet eine Steigerung um 3,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.
„Wir sind sehr zufrieden mit unseren im Geschäftsjahr 2025 erzielten Ergebnissen. Wie in den vergangenen Jahren haben wir unsere Position als Marktführer mit zweistelligen organischen Wachstumsraten weiter ausgebaut und einen Profitabilitätssprung erreicht. Unser skalierbares Geschäftsmodell, unsere konsequente Nutzerorientierung und Innovationsstrategie zahlen sich kontinuierlich aus“, sagt Oliver Jakobi, CEO der Ottobock SE & Co. KGaA.
Strategie-Umsetzung auf Kurs
Die guten Finanzergebnisse beruhen auf der erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategie, in dessen Kern Ottobocks globale Plattform zur Skalierung von Innovationen im Bereich Human Bionics steht.
So wurden in 2025 zahlreiche neue Innovationen in die globalen Märkte eingeführt. Hervorzuheben sind zum Beispiel die nächste Generation des marktführenden Kniegelenks für hochaktive Nutzer und eine volständig überarbeitete Produktgeneration in der Arm- und Handprothetik. Neu etablierte Erstattungen für hochwertige prothetische Komponenten und mikroprozessor-gesteuerte Orthesensysteme in den USA, Frankreich und Japan, trugen ebenfalls zum starken Wachstum bei. Das Portfolio der bionischen Exoskelette wurde um leistungsfähige aktive Versionen erweitert. Parallel zu der Produktoffensive wurde der Ausbau des Ottobock Patient Care-Netzwerks vorangetrieben, zum Beispiel mit Akquisitionen in Belgien und in Australien.
Starke Konzernentwicklung2 in 2025
Die Umsatzerlöse im Kerngeschäft von Ottobock lagen im Berichtsjahr 2025 bei 1,6 Mrd. Euro (2024: 1,4 Mrd. Euro) und stiegen damit um 11,7 Prozent (organisches Wachstum: 10,6 Prozent). Alle Regionen und Geschäftsaktivitäten trugen zu diesem starken Wachstum bei.
In der Region EMEA wurde ein Wachstum von 12,7 Prozent (organisches Wachstum: 9,5 Prozent), in Americas von 9,5 Prozent (organisches Wachstum: 14,0 Prozent) und APAC von 7,4 Prozent (organisches Wachstum: 11,7 Prozent) erreicht.
Die Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 hat erneut gezeigt, dass sich die enge Verzahnung der beiden Produktkategorien Produkte & Komponenten (B2B) und Patient Care (B2C) als intergrierte Plattform auszahlt. Das Patient Care-Geschäft wuchs um 8,3 Prozent (organisches Wachstum: 4,9 Prozent), während das Produkte & Komponenten-Geschäft sogar um 14,5 Prozent (organisches Wachstum: 15,2 Prozent) zulegte.
Das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft stieg aufgrund des starken Wachstums und der ausgeprägten Skaleneffekte des Ottobock Geschäftsmodells überproportional um 29,5 Prozent auf 415,3 Mio. Euro. (2024: 320,6 Mio. Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge im Kerngeschäft stieg entsprechend um 3,6 Prozentpunkte auf 26,0 Prozent.
Der Free Cashflow erhöhte sich im Berichtsjahr überproportional um 23,7 Prozent auf 228,0 Mio. Euro (2024: 184,4 Mio. Euro). Der dynamische Verschuldungsgrad3 verringerte sich aufgrund des sehr guten Cashflows auf 2,3x (2024: 3,5x).
Positiver Ausblick für 2026, Mittelfrist-Erwartung bestätigt
Ottobock erwartet für das Geschäftsjahr 2026 die Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses. Für das Kerngeschäft wird ein Wachstum von 5,0 - 8,0 Prozent und eine weiterhin gesteigerte bereinigte EBITDA-Marge im Kerngeschäft von mehr als 26,5 Prozent erwartet. Zudem wird die Mittelfristerwartung mit Blick auf 2029 mit einem organischen Wachstum von 7,0 - 9,0 Prozent und einer weiteren Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge im Kerngeschäft auf 29,0 - 30,0 Prozent vollumfänglich bestätigt.
„Auf Basis der starken Finanzzahlen des Jahres 2025, unserer Innovationskraft und des skalierbaren Geschäftsmodells sind wir hervorragend gerüstet für weiteres deutliches Umsatzwachstum und überproportionale Ertragssteigerungen“, sagt Dr. Arne Kreitz, CFO der Ottobock SE & Co. KGaA.
1Das Kerngeschäft umfasst die Produktkategorien Produkte & Komponenten (B2B) sowie Patient Care (B2C). Die Produktkategorie Produkte & Komponenten (B2B) umfasst Produkte und Lösungen für Prothetik, Neuro-Orthetik, digitale Orthetik- und Prothetik (O&P)-Lösungen, sonstige Produkte und Dienstleistungen sowie bionische Exoskelette. Die Produktkategorie Patient Care (B2C) umfasst das Geschäft unseres globalen Netzwerks von rund 400 O&P-Patientenversorgungszentren, in denen wir unsere Anwender behandeln und unterstützen.
2 Der Ottobock-Konzern setzt sich zusammen aus dem Kerngeschäft sowie dem Nicht-Kerngeschäft. Das Nicht-Kerngeschäft umfasst Produkte von Tochtergesellschaften oder Geschäftseinheiten, die bereits verkauft oder veräußert oder deren Geschäftsaktivitäten eingestellt wurden oder deren Veräußerung beschlossen wurde und deren Veräußerung nach der jeweiligen Entscheidung innerhalb der nächsten 18 Monate erfolgen soll.
3Dynamischer Verschuldungsgrad ist definiert als „Netto-Verschuldung / Bereinigtes EBITDA“.
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Weder Ottobock noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.
Telefonkonferenz
Oliver Jakobi, CEO und Dr. Arne Kreitz, CFO, erläutern Analysten und Investoren die vorläufigen Geschäftsjahreszahlen 2025 am 17. Februar 2026 um 14:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz. Bitte melden Sie sich hier an.
Nächste Termine
19. März 2026: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025
6. Mai 2026: Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Januar bis März 2026
19. Mai 2026: Hauptversammlung
13. August 2026: Veröffentlichung des Halbjahresberichts Januar bis Juni 2026
12. November 2026: Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Januar bis September 2026
Kontakt Investoren:
Ottobock SE & Co. KGaA
Kontakt Medien:
Ottobock SE & Co. KGaA
Über Ottobock
Der börsennotierte, globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 400 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die Human Bionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt – wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.
Ottobock-Konzern
Entwicklung nach Segmenten im Kerngeschäft
Umsatzerlöse nach Produktkategorien im Kerngeschäft
17.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ottobock SE & Co. KGaA
|Max-Näder-Straße 15
|37115 Duderstadt
|Deutschland
|Telefon:
|+49 5527 848 - 0
|E-Mail:
|info@ottobock.com
|Internet:
|https://corporate.ottobock.com
|ISIN:
|DE000BCK2223
|WKN:
|BCK222
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate BSX; Wiener Börse
|EQS News ID:
|2277148
Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2277148 17.02.2026 CET/CEST
