REPLOID Group Aktie
WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5
|
15.01.2026 15:12:03
EQS-News: REPLOID Group AG: Veränderungen im Vorstand
|
EQS-News: REPLOID Group AG
/ Schlagwort(e): Personalie
UNTERNEHMENSMITTEILUNG
VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND DER REPLOID GROUP AG
Wels, 15. Jänner 2026 – Der Aufsichtsrat der REPLOID Group AG („REPLOID“) hat personelle Veränderungen im Vorstand beschlossen:
Alain Parent, bislang Chief Strategy Officer, übernimmt die Leitung des Geschäfts in Frankreich sowie in Nord- und Westafrika. Im Zuge dessen scheidet er aus dem Konzernvorstand aus und wird ab Februar 2026 CEO der REPLOID France SAS. Jonas Finck, bislang Chief Biology Officer, fungiert entsprechend den von ihm übernommenen Agenden als Chief Operating Officer (COO). Der Konzernvorstand besteht damit künftig aus zwei Mitgliedern:
REPLOID setzt den bisherigen Wachstumskurs auch 2026 dynamisch fort. Ein wesentlicher Fokus liegt auf der internationalen Expansion der Gruppe. Frankreich spielt dabei aufgrund seiner Größe und Bedeutung im landwirtschaftlichen Sektor eine wesentliche Rolle. Alain Parent ist gebürtiger Franzose und hat bereits in den vergangenen Monaten seinen Schwerpunkt auf die Marktentwicklung in Frankreich gelegt.
„Mit Alain Parent verfügt REPLOID über einen erfahrenen Topmanager, der für die Erschließung des französischen und nordafrikanischen Marktes bestens geeignet ist“, sagt Wenzel Staub, Vorsitzender des Aufsichtsrats der REPLOID Group AG.
Alain Parent: „Die internationale Expansion ist der Schlüssel zum Erfolg von REPLOID. Ich habe mich in den letzten Monaten intensiv mit dem strategisch wichtigen Markt Frankreich befasst und auch bereits konkrete Pläne für weitere Länder in Nord- und Westafrika. Diese Aktivitäten werde ich nun als CEO der REPLOID France SAS intensivieren und ihnen meine gesamte Aufmerksamkeit widmen.“
Philip Pauer, CEO: „Ich freue mich, dass Alain Parent mit seiner Erfahrung und Expertise REPLOID nach Frankreich führt. Dieser Markt ist für unsere Expansion von großer Bedeutung. Ich bin überzeugt, dass Alain die richtige Person ist, diesen Markteintritt umzusetzen.“
Herrn Parent scheidet mit Ende Jänner aus dem Vorstand aus und übernimmt ab Februar 2026 die Rolle des CEO von REPLOID France.
Über die REPLOID GROUP AG
Die REPLOID Group AG („REPLOID“) stellt hochwertige Proteine und Fette sowie organischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten modularen und flexiblen Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.
Mit dem dezentralen Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID eine auch ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Das Modell der Gruppe ermöglicht es, Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel effizient zu verwerten und zentrale Ressourcen nachhaltig zu schonen.
Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende.
Rückfragehinweis
Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu
15.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Maria-Theresia-Straße 53
|4600 Wels
|Österreich
|Telefon:
|+43 660 / 776 50 40
|E-Mail:
|office@reploid.eu
|Internet:
|reploid.eu
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
|Börsen:
|Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2260652
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2260652 15.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt
|
15.01.26
|EQS-News: REPLOID Group AG: Veränderungen im Vorstand (EQS Group)
|
12.01.26
|Personnel News: REPLOID Group AG expands Director-level leadership team (EQS Group)
|
12.01.26