EQS-News: REPLOID hat sich an Alimentastic beteiligt, mit der Option einer Mehrheitsübernahme 

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REPLOID hat sich an Alimentastic beteiligt, mit der Option einer Mehrheitsübernahme



21.07.2026 / 09:15 CET/CEST

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CORPORATE NEWS

REPLOID hat sich an Alimentastic beteiligt, mit der Option einer Mehrheitsübernahme

25,1 % Beteiligung

Option der Aufstockung auf 51 %

Stärkung des Vertriebs der REPLOID-Konsumprodukte

Aktion: 20 % Rabatt bei alimentastic.com und schnauze-und-co.de auf alle Produkte

Laurenz Hoffmann bleibt Geschäftsführer der Alimentastic, verantwortet das globale Marketing und den weltweiten Vertrieb von REPLOIDs Konsumprodukten

Wels, 21. Juli 2026 – Die REPLOID Group AG („REPLOID“) hat von der AKIRA Management Holding, die Herrn Albert Schmidbauer zuzurechnen ist, 25,1 % an der Alimentastic GmbH („Alimentastic“) sowie eine Option, die Beteiligung in den kommenden drei Jahren auf über 51 % aufzustocken übernommen.

Zum Anlass der neuen Partnerschaft bieten Alimentastic und Schnauze & Co über die eigenen Webshops eine attraktive Aktion: Ab sofort und bis Ende August 2026 gibt es auf ALLE Produkte einen Rabatt von 20 %! Um die Aktionen zu nutzen und für weiterführende Informationen (z. B. Lieferbedingungen und allgemeine Geschäftsbedingungen) siehe die Webshops von:

https://shop.alimentastic.com/de-AT: Gutscheincode = Alimentastic20

https://www.schnauze-und-co.de/: Gutscheincode = Alimentastic20

Alimentastic aus Salzburg bringt internationale Marken in den europäischen Handel. Das Unternehmen ist damit Brückenbauer zwischen den Herstellern von Produkten auf der einen Seite und dem Lebensmittelhandel, dem Fachhandel und dem Großhandel auf der anderen Seite. Dabei übernimmt Alimentastic die komplette Wertschöpfungskette: von der Produktentwicklung zur Markteinführung über Distribution und Logistik bis hin zu Marketing- und Vertriebsstrategien. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass die Produkte im Handel platziert und erfolgreich am Markt etabliert werden.

REPLOID bietet eine Lösung zur Verarbeitung von organischen Reststoffen aus der Lebensmittelindustrie zu neuen Rohstoffen. Dabei verfolgt das Unternehmen eine Strategie der vertikalen Integration. Ziel ist es, eine belastbare Wertschöpfungskette und vertiefendes Markt-Know-how – sowohl auf der Verarbeitungs- als auch Absatzseite – aufzubauen. Mit den Marken „Schnauze & Co“ (Hundefutter) und Vitus Vitality (Bio-Edelpilze wie Kräuterseitlinge und Shiitake) verfügt REPLOID bereits über etablierte Konsumprodukt-Marken. Darüber hinaus wird Alimentastic die Entwicklung und den Vertrieb von weiteren REPLOID-Marken und White-Label-Produkten auf Basis der REPLOID-Rohstoffe vorantreiben.

Geschäftsführer und 23-%-Eigentümer von Alimentastic bleibt Laurenz Hoffmann. Er verantwortet zudem das globale Marketing der REPLOID Gruppe und den weltweiten Vertrieb der REPLOID-Konsumprodukte. Laurenz Hoffmann verfügt über umfassende Erfahrung im Einzelhandel und im Bereich Fast Moving Consumer Goods (FMCG): Nach sieben Jahren im Einkauf der Hofer KG wechselte der studierte Betriebswirt zu ALDI SÜD, wo er ebenfalls den globalen Einkauf leitete. Nach einer Geschäftsführerposition bei der Kaufland Stiftung & Co. KG übernahm Laurenz Hoffmann die Position des CEO bei der dean&david smart food GmbH. Seit 2023 ist er Geschäftsführer der Alimentastic.

Philip Pauer, CEO von REPLOID: „Mit unserer Beteiligung an Alimentastic erhalten wir sowohl einen stärkeren Zugang zum Einzelhandel als auch wertvolles Markt-Knowhow. Mit Laurenz Hoffmann verantwortet ein erfahrener Manager im Bereich Fast Moving Consumer Goods das gruppenweite Marketing und die Vertriebsaktivitäten von Konsumprodukten.“

Laurenz Hoffmann, Geschäftsführer von Alimentastic: „REPLOID ist auf einem beeindruckenden Wachstumskurs. Ich freue mich darauf, diese Entwicklung marketingseitig zu unterstützen und die innovativen Produkte von REPLOID vertriebsgerecht zu positionieren.“

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu