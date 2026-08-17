REPLOID Group Aktie
WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5
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17.08.2026 10:00:04
EQS-News: REPLOID plant einen Aktiensplit im Verhältnis 1:15
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EQS-News: REPLOID Group AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
UNTERNEHMENSMITTEILUNG
REPLOID plant einen Aktiensplit im Verhältnis 1:15
Wels, 17. August 2026 – Die REPLOID Group AG („REPLOID") plant, die Aktien des Unternehmens (ISIN: AT0000A3HRX5) im Verhältnis 1:15 zu splitten, um deren Handelbarkeit zu erleichtern. Ein entsprechender Beschlussvorschlag wird der ordentlichen Hauptversammlung am 14. September 2026 vorgelegt. Durch den Aktiensplit erhöht sich die Anzahl der Aktien von 110.881 auf 1.663.215, wobei auf jede Stückaktie weiterhin ein anteiliger Betrag am Grundkapital von € 1,- entfällt.
Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID: „Die REPLOID Aktie notierte zuletzt bei 1.700 Euro. Würden wir heute splitten, läge der Kurs bei etwa 113 Euro. Genau das ist unser Ziel: Wir wollen die REPLOID Aktie speziell für Retail-Investoren leichter handelbar und attraktiver machen."
Als Voraussetzung für den Aktiensplit soll die ordentliche Hauptversammlung eine Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln beschließen – also ohne Ausgabe neuer Aktien. Das Grundkapital soll dabei von derzeit € 110.881 auf € 1.663.215 erhöht werden. Diese Kapitalerhöhung erfolgt durch Umwandlung eines Teilbetrags der nicht gebundenen Kapitalrücklagen, die sich aus dem im Geschäftsjahr 2025 gesteigerten Eigenkapital speisen.
Über die REPLOID Group AG
REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.
Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.
REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.
Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.
Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende.
Rückfragehinweis
Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu
17.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Durisolstraße 6
|4600 Wels
|Österreich
|Telefon:
|+43 660 / 776 50 40
|E-Mail:
|office@reploid.eu
|Internet:
|reploid.eu
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
|Börsen:
|Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
|EQS News ID:
|2383528
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2383528 17.08.2026 CET/CEST
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