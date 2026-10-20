EQS-News: Report for the first nine months and third quarter 2026

EQS-News: Telekom Austria AG / Key word(s): Interim Report/9 Month figures

Report for the first nine months and third quarter 2026



20.10.2026 / 18:00 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Revenues: +4.6% versus Q3 2025, driven by service revenue growth

Service revenues: +3.9% in Q3; strong growth in CEE, decline in Austria slowed

Core OPEX: Increase in Q3 driven by electricity costs and product-related cost increases

EBITDA excl. restructuring: +1.9% in Q3 driven by growth in Serbia and Belarus; growth in all markets except Austria

Net result: +9.9% higher in Q1-Q3 2026, also supported by better financial result

Free cash flow: +8.1% in Q1-Q3 2026 mainly due to better operational results

Rating: In October 2026, Moody's confirmed its credit rating for Telekom Austria AG with 'A3'

Outlook revised: Total revenue growth of around 4% (previously: 2-3%), CAPEX excluding spectrum and M&A of around EUR 850 mn (previously: around EUR 750 mn)

Relevant material related to the results is available at the following link:

Results center - A1 Group

Further information is available on our website:

Investor Relations - A1 Group

HighlightsRelevant material related to the results is available at the following link:Further information is available on our website:

20.10.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group



View original content: EQS News