RHÖN-KLINIKUM Aktie
WKN: 704230 / ISIN: DE0007042301
|
26.03.2026 14:18:13
EQS-News: RHÖN-KLINIKUM AG mit beständiger Entwicklung im Geschäftsjahr 2025
|
EQS-News: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis
CORPORATE NEWS
Bilanzpressekonferenz
RHÖN-KLINIKUM AG mit beständiger Entwicklung im Geschäftsjahr 2025
In den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns wurden
Dr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINUIKUM AG: „Die wirtschaftliche Entwicklung unseres Konzerns ist weiterhin solide und kann angesichts der angespannten Lage der Krankenhäuser und der Branchenentwicklung in Deutschland als positiv betrachtet werden. In einem Umfeld, das von medizinischem Fortschritt, steigender Nachfrage nach hochwertiger medizinischer Versorgung und zunehmendem wirtschaftlichem Druck geprägt ist, nehmen wir unsere Verantwortung entschlossen wahr. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist dabei die Zusammenarbeit im Unternehmensverbund mit ASKLEPIOS.“
Die RHÖN-KLINIKUM AG hat 2025 weitere Maßnahmen der Klinikentwicklungen auf den Weg gebracht. An allen Standorten kamen neue Versorgungsangebote hinzu, um die ambulante und stationäre Behandlung der Patientinnen und Patienten weiter auszubauen. So bündeln u. a. die beiden Universitätsstandorte Gießen und Marburg ihre Stärken in einem gemeinsamen Brustzentrum. Damit setzen sie einen neuen Maßstab in der onkologischen Versorgung in Hessen.
Dr. Gunther K. Weiß, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG: „Als leistungsfähiger und integrierter Klinikkonzern verfügen wir über das notwendige Know-how und die Möglichkeiten, Veränderungen zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten aktiv mitzugestalten. Zudem ermöglicht uns unsere finanzielle Stabilität, große Investitionen in Medizin-Hightech gezielt und vorausschauend umzusetzen. Damit setzen wir ein starkes Signal für die dynamische und technologische Weiterentwicklung unserer Einrichtungen.“
Darüber hinaus wurde in die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung der Einrichtungen investiert. Im vergangenen Geschäftsjahr kamen beispielsweise eine neue Laborstraße in Gießen, neue Herzkatheter-Technologien und ein neuer 3-Tesla-Magnetresonanztomograph in Marburg sowie ein Strahlentherapiesystem zur Krebsbehandlung in Bad Berka hinzu.
Ausblick 2026
Für das kommende Geschäftsjahr gehen wir von einem Umsatz in Höhe von
Diese Prognose spiegelt die weiter verschärften regulatorischen Eingriffe des Gesetzgebers und die politische Umsetzung der notwendigen Krankenhausreform wider.
Wir weisen darauf hin, dass der Ausblick unter erheblichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den vielfachen weltweiten Krisen, die sich u. a. in Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten auswirken, und unter dem Vorbehalt weiterer regulatorischer Eingriffe mit Auswirkungen auf die Vergütungsstruktur für medizinische Leistungen im Jahr 2026 steht.
Der Geschäftsbericht 2025 ist im Internet veröffentlicht.
KONTAKT
RHÖN-KLINIKUM AG | Konzernbereichsleitung Finanzen
RHÖN-KLINIKUM AG | Unternehmenskommunikation
RHÖN-KLINIKUM AG | Schlossplatz 1 | 97616 Bad Neustadt a. d. Saale
Die RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Mit dem Campus Bad Neustadt, der Zentralklinik Bad Berka, dem Klinikum Frankfurt (Oder) sowie den Universitätskliniken Gießen und Marburg (UKGM) gehören fünf hochspezialisierte Maximal- und Schwerpunktversorger zum Unternehmen. Als modernes, diverses und zukunftsorientiertes Unternehmen ist die RHÖN-KLINIKUM AG ein attraktiver Ausbilder und Arbeitgeber. Mit über 19.100 Mitarbeitenden bietet der Konzern exzellente Medizin mit direkter Anbindung an Forschung und Lehre. Jährlich werden in den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) über 938.000 Patientinnen und Patienten ambulant und stationär behandelt. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein Unternehmen des ASKLEPIOS Konzerns. www.rhoen-klinikum-ag.com
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
|Salzburger Leite 1
|97616 Bad Neustadt a. d. Saale
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)9771 - 65-0
|Fax:
|+49 (0)9771 - 97 467
|E-Mail:
|rka@rhoen-klinikum-ag.com
|Internet:
|www.rhoen-klinikum-ag.com
|ISIN:
|DE0007042301
|WKN:
|704230
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2298616
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2298616 26.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!