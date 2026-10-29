EQS-News: Ringmetall kauft Rapak und tritt in den nordamerikanischen Bag-in-Box-Markt ein

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Ringmetall kauft Rapak und tritt in den nordamerikanischen Bag-in-Box-Markt ein



29.10.2026 / 14:00 CET/CEST

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Ringmetall kauft Rapak und tritt in den nordamerikanischen Bag-in-Box-Markt ein

Erwerb der Rapak, LLC mit Standorten in Indianapolis, IN und Woodridge, IL; Closing für den 2. November geplant

Rapak produziert Bag-in-Box-Verpackungen für Lebensmittel, Getränke und industrielle Flüssigkeiten sowie die zugehörigen Abfüllanlagen

Ringmetall wird zum viertgrößten Bag-in-Box-Hersteller weltweit

München, 29. Oktober 2026 – Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat sich auf den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der Rapak, LLC mit Sitz in Woodridge, IL, USA, geeinigt. Der Vollzug (Closing) ist für den 2. November 2026 vorgesehen. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Mit der Akquisition tritt Ringmetall in den Bag-in-Box-Markt in Nordamerika ein und stärkt zugleich den Geschäftsbereich Liner.

Rapak ist ein Produzent von Bag-in-Box-Verpackungen für flüssige Lebensmittel, Getränke und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist an den zwei Standorten Indianapolis, IN und Woodridge, IL tätig und produziert flexible Bag-in-Box-Beutel und Abfüllanlagen. Rapak erwirtschaftet mit rund 50 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 20 Mio. USD.

Rapak ergänzt das bestehende Liner-Portfolio der Ringmetall Gruppe in Nordamerika um Bag-in-Box-Systeme und die passende Abfülltechnik und stärkt damit die Positionierung der Ringmetall Gruppe im wachsenden Bag-in-Box-Markt in den USA. Mit dem Erwerb wird Ringmetall nach eigener Einschätzung zum viertgrößten Hersteller von Bag-in-Box-Systemen weltweit.

Darüber hinaus bestehen Synergiepotenziale, die im Zuge der Integration realisiert werden sollen. Aus diesen Synergien ergibt sich für Rapak ein zusätzliches Ergebnispotenzial. Die Finanzierung der Akquisition erfolgt über eigene Mittel und freie vereinbarte Kreditlinien.

„Die Übernahme von Rapak ist nach Makplast, der Thermoforming-Sparte von New England Plastics und Vinbag bereits der vierte Zukauf in diesem Jahr und zeigt, wie konsequent wir unsere Buy and Build-Strategie umsetzen”, erklärt Christoph Petri, Co-CEO der Ringmetall SE. „Dass wir in dieser Taktung akquirieren können, verdanken wir unserer Integrationsstärke: Wir binden neue Gesellschaften zügig in die Strukturen der Ringmetall Gruppe ein und heben die vorhandenen Synergien, ohne das operative Geschäft zu vernachlässigen. Mit dem etablierten Bag-in-Box-Produzenten Rapak eröffnen wir uns nun den wachsenden nordamerikanischen Bag-in-Box-Markt und ergänzen unser Liner-Angebot in den USA um einen wichtigen Baustein.”

Die Integration der erworbenen Gesellschaft in den Ringmetall Konzern wird zeitnah nach dem Vollzug der Transaktion erfolgen.

Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.

Kontakt:

David Stakemeier

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0) 89 45 220 98 0

E-Mail: ir@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer in der chemischen, pharmazeutischen sowie der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, Polen, der Türkei, den Niederlanden, Finnland sowie China, den USA und Südafrika vertreten.