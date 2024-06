EQS-News: Rohit Aggarwal zum Mitglied des Vorstandes und designierten CEO der Lenzing AG bestellt

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Personalie

Rohit Aggarwal zum Mitglied des Vorstandes und designierten CEO der Lenzing AG bestellt



28.06.2024 / 10:13 CET/CEST

Rohit Aggarwal zum Mitglied des Vorstandes und designierten CEO der Lenzing AG bestellt Lenzing – Der Aufsichtsrat der Lenzing Gruppe, einem führenden Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, hat Rohit Aggarwal zum neuen Vorstandsmitglied der Lenzing Gruppe bestellt. Er wird im Laufe des dritten Quartals den Geschäftsbereich Fasern übernehmen und wird nach dem Ausscheiden von Stephan Sielaff in der Verantwortung als CEO der Lenzing Gruppe nachfolgen. Der studierte Betriebswirt Rohit Aggarwal verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in leitenden Positionen der Textil- und Chemieindustrie. Auf Grund zahlreicher globaler Managementpositionen in Europa, den USA und Asien verfügt er über ein fundiertes Verständnis für die strategische Entwicklung internationaler Märkte und den Aufbau effizienter Managementteams. Durch seine Erfahrung im globalen Textil- und Fasermarkt ist er vollumfänglich mit dem Kerngeschäft von Lenzing in all seinen inhaltlichen und geografischen Facetten vertraut. Stephan Sielaff, Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG, wird spätestens mit Auslaufen seines Vertrages Ende März 2025 aus dem Unternehmen ausscheiden und sich neuen Aufgaben widmen. Cord Prinzhorn, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Lenzing AG: „Ich möchte Stephan Sielaff meinen großen Dank aussprechen, dass er das Unternehmen mit ruhiger und unermüdlicher Hand durch eine außerordentlich herausfordernde und von mehreren Krisen geprägte Zeit geführt hat. Mit Rohit Aggarwal haben wir eine internationale Führungspersönlichkeit gewonnen, die die textilen Märkte, vom Rohstoff bis zur Verarbeitung umweltfreundlicher Fasern, bestens kennt. Ich freue mich im Namen des gesamten Aufsichtsrates, dass wir Rohit Aggarwal für die Position des Vorstandes für den Geschäftsbereich Fasern und in weiterer Folge als CEO gewinnen konnten.“ Stephan Sielaff: „Die letzten, sehr ereignisreichen Jahre waren bei der Lenzing AG von unglaublicher Tatkraft und Veränderung geprägt. Die massiven Anstrengungen und die daraus resultierenden Entwicklungen beginnen sich jetzt auszuzahlen. Ich bin überzeugt, dass wir damit den Grundstein für eine hervorragende Zukunft gelegt haben. Es erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit, dass ich meinen Teil zu einem fantastischen Unternehmen mit großartigen Mitarbeiter:innen beitragen konnte.“ „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die Möglichkeit, die Lenzing AG in den kommenden Jahren als führenden Player der nachhaltigen Faserindustrie zu stärken. Es ist ein Privileg für mich, auf dem bereits bestehenden, starken Fundament aufzubauen und mit dem Team von Lenzing zusammenzuarbeiten, das Geschäft weiter auszubauen und das volle Potenzial Lenzings bekannter Marken zu entfalten,“ sagt Rohit Aggarwal, Mitglied des Vorstandes und designierter CEO der Lenzing Gruppe. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=HAdarqwcP2a5

PIN: HAdarqwcP2a5 Ihr Ansprechpartner für

Public Relations:



Dominic Köfner

Vice President Corporate Communications & Public Affairs

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon +43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com

Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern auf der Basis von Cellulose und Recyclingmaterial. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen – von funktioneller, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und ihres botanischen Ursprungs eignen sich die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Bedarfs.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren und damit auch die Ziele des Pariser Übereinkommens und des „Green Deals“ der EU-Kommission zu unterstützen, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel (Scope 1, 2 und 3) bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2023

Umsatz: EUR 2,52 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.917



TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

