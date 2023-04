EQS-News: Rubean AG mit steigender Auftragslage in 2023 gestartet

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung

Rubean AG mit steigender Auftragslage in 2023 gestartet



28.04.2023 / 09:00 CET/CEST

Rubean AG mit steigender Auftragslage in 2023 gestartet Anziehende Verkäufe auch in 2023

Erste Skaleneffekte durch wiederkehrende Umsätze zeichnen sich ab München, den 28. April 2023. Das FinTech-Unternehmen Rubean AG, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), München, verzeichnet nach vier Monaten des laufenden Geschäftsjahres gut gefüllte Auftragsbücher, durch die der Umsatz in 2023 anziehen wird. Das Unternehmen ist auf sehr gutem Weg, seine Ziele in diesem und im nächsten Jahr erreichen zu können, sagt Bernd M. Krohn, Vorstand der Rubean AG, der das Unternehmen auf der am 3. und 4. Mai 2023 stattfindenden Münchener Kapitalmarktkonferenz präsentieren wird. Im vergangenen Geschäftsjahr 2022 war der Umsatz des Unternehmens bereits um 25 Prozent auf über 0,8 Mio. Euro gestiegen. Rubean hat in den vergangenen Monaten Aufträge zur Implementierung ihrer Softwarelösung zum mobilen Geldzahlungsempfang aus unterschiedlichen Bereichen erhalten. So wird die Vorbereitung für Großbanken getroffen, die die PhonePOS genannte Zahlungsempfangslösung von Rubean Kleinbetrieben und -händlern anbieten wollen. In Großbritannien laufen die Vorbereitungen zur Markteinführung für eine große Spendenorganisation. Sehr erfolgreich entwickelt sich auch die B-to-B-Lösung GetPAYD-von Rubean, die Großunternehmen auf ihren eigenen Zahlungsempfangssystemen implementieren. In diesem Zusammenhang hat Rubean bereits Aufträge aus dem Bereich Einzelhandel und Logistik, insbesondere von Lieferdiensten erhalten. Aus der schrittweisen Umsetzung der Implementierung können wir anschließend laufende und dabei stark skalierende Einnahmen aus der Nutzung unserer App-basierten Softwarelösungen erwarten, sagt Krohn weiter. Die Rubean-Lösungen verwandeln Android betriebene Mobilgeräte in voll funktionsfähige, kontaktlose Bezahlterminals. Rubean ist in diesem Bereich europaweit einer der führenden Anbieter. In Deutschland bietet vor allem die Sparkassen-Gruppe ihren Kunden die dort Sparkasse POS genannte Lösung und verzeichnet nach dem Markteintritt vor Weihnachten erste Vertriebserfolge. Über Rubean: Die Rubean AG is ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. In seiner fast zwanzigjährigen Geschichte hat Rubean innovative Lösungen für die Zahlungsverkehrs-, Finanz- und Bankenbranche entwickelt. Dazu gehört auch die mobile Point-of-Sale-Terminal-Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit dem CCV entwickelt wurde. Neben dem Hauptsitz in München unterhält Rubean Niederlassungen in Hamburg, London, Tel Aviv und Tiflis. Rubean ist im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und auf Tradegate und Quotrix gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Bernd Martin Krohn german communications AG Rubean AG Jörg Bretschneider Kistlerhofstr. 168, D-81379 München Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg +49 89 357560 +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40 bernd.m.krohn@rubean.com presse@german-communications.com

