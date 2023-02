EQS-News: Rubean AG: Rubean-Aktien im Handel auf XETRA

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Vereinbarung

Rubean AG: Rubean-Aktien im Handel auf XETRA Handelsbeginn voraussichtlich am 20. Februar 2023

Hauck Aufhäuser Investment Banking ist Designated Sponsor München, den 15. Februar 2023. Die Aktien des FinTech-Unternehmens Rubean AG (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, R1B:GR), München, werden zum Handel auf XETRA, der elektronischen Handelsplattform der Deutschen Börse AG, aufgenommen. Der voraussichtliche Handelsbeginn ist am kommenden Montag, der 20. Februar 2023. Die Funktion des Designated Sponsors hat das Investmentbanking der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt/M., übernommen. Mit der Aufnahme der Rubean-Aktien in den XETRA-Handel steigert Rubean die Attraktivität ihrer Aktien bei institutionellen und ausländischen Investoren. Über Rubean: Die Rubean AG mit Hauptsitz in München ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer, Händler und Dienstleister. Seit seinem fast zwanzigjährigen Bestehen hat Rubean innovative Lösungen für die Zahlungsverkehrs-, Finanz- und Bankenbranche entwickelt. Dazu gehört auch die mobile Point-of-Sale-Terminal-Lösung PhonePOS. Rubean ist in den Marktsegmenten m:access und gettex der Börse München sowie im Freiverkehr in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und auf Tradegate und Quotrix gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Anna Sammer german communications AG Rubean AG Jörg Bretschneider Kistlerhofstr. 168, D-81379 München Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg +49 89 357560 +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40 anna.sammer@rubean.com presse@german-communications.com

