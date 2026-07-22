EQS-News: Rubean AG : SofTPOS-App nun auf über 150.000 aktiven Terminals

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Expansion/Umsatzentwicklung

Rubean AG : SofTPOS-App nun auf über 150.000 aktiven Terminals



22.07.2026 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Rubean AG : SofTPOS-App nun auf über 150.000 aktiven Terminals Zahl der User im Jahresvergleich fast verdoppelt

Wiederkehrende Umsätze sollten sich in 2026 entsprechend mehr als verdoppeln

München, den 22. Juli 2026. Die Nutzung der Bezahlempfangssoftware des stark expandierenden FinTech -Unternehmens Rubean AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR) wächst in großen Schritten. Per heute ist die Zahl der aktiven Terminals, auf denen die SoftPOS-App von Rubean eingesetzt wird, auf über 150.000 gestiegen. Das ist nahezu das Doppelte des Vorjahres (Anfang Juli 2025: rund 80.000 Terminals). „Die deutliche Erhöhung der User-Zahlen unterstreicht unsere erst jüngst veröffentlichte Prognose über die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Rubean-Konzerns“, sagt Rubean-Vorstand Jochen Pielage.



Auf der Hauptversammlung Anfang Juli hatte der Vorstand eine Zunahme des Konzernumsatzes in diesem Jahr auf 5,0 Mio. bis 6,0 Mio. Euro nach 3,71 Mio. Euro im Vorjahr prognostiziert. Die wiederkehrenden Umsätze dürften sich gemäß der Erwartung in 2026 mehr als verdoppeln. „Wir werden aufgrund der weiter deutlich zunehmenden Nutzung unserer SoftPOS-App in 2027 den Break-even auf Monatsbasis erreichen und das gesamte Jahr erstmals mit einem positiven Ergebnis abschließen“, betonte Co-CEO Stephan Kück.



Rubean implementiert die klassischen Kartenlesegeräte, auf denen man als Kunde beim Händler bezahlt, als Software-App. Die Software Point-of-Sale Terminals können beliebig vervielfältigt werden, ohne Logistikaufwand für extra Hardware. Damit ermöglicht Rubean für kleine und große Händler, für die Gastronomie, die Zulieferdienste und weitere Handelsunternehmen die bargeldlose und mobile Entgegennahme von Zahlungen und ist damit bereits in Deutschland und Spanien führend.



Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und großen Handelsketten in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



german communications AG

Jörg Bretschneider

Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com



Jochen Pielage

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

jochen.pielage@rubean.com

22.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News