EQS-News: Rubean AG wächst zunehmend profitabel

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Rubean AG wächst zunehmend profitabel



08.07.2026 / 13:00 CET/CEST

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Rubean AG wächst zunehmend profitabel Vorstand erwartet Konzernumsatz von 5,0 Mio. bis 6,0 Mio. Euro für 2026 nach 3,71 Mio. Euro im Vorjahr

Umsatz im ersten Halbjahr um über 50 Prozent auf 2,4 Mio. Euro gestiegen

Anteil wiederkehrender Umsätze dürfte sich in 2026 mehr als verdoppeln

Positives Ergebnis in 2027 erwartet München, den 8. Juli 2026. Der Vorstand des stark wachsenden FinTech -Unternehmens Rubean AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR) erwartet weiter deutlich zunehmende Umsätze. Im laufenden Jahr wird der Konzernumsatz voraussichtlich auf 5,0 Mio. bis 6,0 Mio. Euro zunehmen nach 3,71 Mio. Euro im Vorjahr, sagte Co-CEO Jochen Pielage auf der Hauptversammlung am Mittwoch in München. Im ersten Halbjahr ist der Umsatz um etwa 50 Prozent auf 2,4 Mio. Euro gewachsen. Pielage hob hervor, dass vor allem wiederkehrende Umsätze, d.h. Gebühren für den Einsatz der SoftPOS Software von Rubean, stark wachsen. „Vom Jahresumsatz 2026 wird bereits die Hälfte auf die besonders profitablen wiederkehrenden Umsätze entfallen. Das ist signifikant mehr als im Vorjahr“, so Pielage weiter.



Die positive Entwicklung wird auch im Jahr 2027 anhalten. „Wir werden aufgrund der weiter deutlich zunehmenden wiederkehrenden Umsätze in 2027 den Break-even auf Monatsbasis erreichen und das gesamte Jahr erstmals mit einem positiven Ergebnis abschließen.“



Rubean implementiert die klassischen Kartenlesegeräte, auf denen man als Kunde beim Händler bezahlt, als Software-App. Die Software Point-of-Sale Terminals können beliebig vervielfältigt werden, ohne Logistikaufwand für extra Hardware. Damit ermöglicht Rubean für kleine und große Händler, für die Gastronomie, die Zulieferdienste und weitere Handelsunternehmen die bargeldlose und mobile Entgegennahme von Zahlungen und ist damit bereits in Deutschland und Spanien führend.



In vielen weiteren europäischen Ländern, wie der Schweiz, Frankreich oder Großbritannien ist Rubean mit der Unterstützung großer Banken und Zahlungsdienstleistern bereits der Markteintritt gelungen. Das gleiche gilt für Nord- und Südamerika. „Inzwischen arbeiten wir mit 19 Großbanken, darunter die deutschen Sparkassen, die BBVA in Spanien und die Commerzbank, sowie international tätigen Zahlungsdienstleistern in Europa und in Nord- und Südamerika zusammen“, sagte Pielage der Hauptversammlung weiter. „Das Feld für den Ausbau eines sehr erfolgreichen Vertriebs ist bestellt, besonders durch die Hilfe meines neuen Vorstandskollegen, Stephan Kück.“, so Pielage.



Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und großen Handelsketten in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com



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Jochen Pielage

Rubean AG

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jochen.pielage@rubean.com

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