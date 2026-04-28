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28.04.2026 09:42:44

EQS-News: Salzgitter AG steigert Freefloat durch Verkauf eigener Aktien

EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien
Salzgitter AG steigert Freefloat durch Verkauf eigener Aktien

28.04.2026 / 09:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Salzgitter AG hat heute begonnen, einen Teil ihrer eigenen Aktien zu verkaufen.

Die Salzgitter AG hält derzeit rund 10% des Grundkapitals als eigene Aktien. Mit dem geplanten Verkauf sollen der Freefloat und die Liquidität der Salzgitter-Aktie erhöht werden. In Gesprächen mit Investoren wurde wiederholt deutlich, dass die Liquidität der Aktie insbesondere von größeren Investoren als Hemmnis für ein Engagement wahrgenommen wird.

Vorgesehen ist zunächst rund 3Mio. Aktien zu veräußern. Die Umsetzung erfolgt ohne Zeitdruck und marktschonend. Die Verkaufserlöse erhöhen den finanziellen Handlungsspielraum des Konzerns.

„Mit dem teilweisen Verkauf eigener Aktien verbessern wir gezielt die Liquidität unserer Aktie und reagieren damit auf Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt“, so Gunnar Groebler, CEO der Salzgitter AG. „Zugleich erweitern wir unseren finanziellen Spielraum für die strategische Weiterentwicklung des Konzerns. Das Vorgehen ist bewusst schrittweise und marktschonend angelegt.“

 

Kontakt:
Markus Heidler

Leiter Investor Relations

Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter

Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
EMail: ir@salzgitter-ag.de

28.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Salzgitter Aktiengesellschaft
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Deutschland
Telefon: +49 5341 21-01
Fax: +49 5341 21-2727
E-Mail: info@salzgitter-ag.de
Internet: www.salzgitter-ag.de
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2316672

 
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2316672  28.04.2026 CET/CEST

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