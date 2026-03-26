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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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26.03.2026 15:23:34

EQS-News: Sartorius AG – Beschlüsse der Hauptversammlung

EQS-News: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Sartorius AG – Beschlüsse der Hauptversammlung (News mit Zusatzmaterial)

26.03.2026 / 15:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 Göttingen, 26. März 2026

Sartorius AG – Beschlüsse der Hauptversammlung

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat heute seine Hauptversammlung abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Vorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit zu, einschließlich des Dividendenvorschlags in Höhe von 0,74 Euro je Vorzugsaktie und 0,73 Euro je Stammaktie. Die Ausschüttungssumme liegt bei 50,8 Millionen Euro, die Auszahlung der Dividende erfolgt am 31. März 2026.


Weitere Informationen
Website Hauptversammlung
Bildmaterial
CVs von Vorstand und Aufsichtsrat
Nächste Termine  
23. April 2026 | Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals  
23. Juli 2026 | Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 
22. Oktober 2026 | Veröffentlichung der Neunmonatsergebnisse
Sartorius in Kürze 
Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharma-unternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,5Milliarden Euro. Mehr als 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden weltweit tätig.

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Kontakt
Verena Sattel
External Communications
+49 551 308 9261
verena.sattel@sartorius.com
Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Sartorius AG – Beschlüsse der Hauptversammlung | Medieninformation

26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland
Telefon: +49.(0)551-308.0
Fax: +49.(0)551-308.3289
E-Mail: info@sartorius.com
Internet: www.sartorius.com
ISIN: DE0007165631, DE0007165607
WKN: 716563, 716560
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2298132

 
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2298132  26.03.2026 CET/CEST

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