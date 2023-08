EQS-News: SARTORIUS AG: Florian Funck wird Finanzvorstand von Sartorius

EQS-News: Sartorius AG / Schlagwort(e): Personalie

Göttingen, 3. August 2023 Florian Funck wird Finanzvorstand von Sartorius Neuer CFO übernimmt ab April 2024 Der Aufsichtsrat der Sartorius AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Florian Funck mit Wirkung zum 1. April 2024 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands von Sartorius bestellt. Er tritt die Nachfolge von Rainer Lehmann an, mit dem Anfang Mai 2023 auf seinen Wunsch hin ein Ausscheiden aus dem Vorstand zum Ende Oktober 2023 vereinbart worden war. Funck kommt aus seiner derzeitigen Rolle als CFO der Haniel-Gruppe, bei der er seit mehr als zwei Jahrzehnten tätig ist. Der promovierte Betriebswirt ist auch Mitglied im Aufsichtsrat der Vonovia SE sowie bei den Haniel-Beteiligungen TAKKT AG und Ceconomy AG. Bei Sartorius wird Funck neben dem Finanzbereich auch die IT- und Digitalisierungsfunktionen verantworten. Nach Ausscheiden von Lehmann und bis zum Amtsantritt von Funck wird der Sartorius-Vorstandsvorsitzende Dr. Joachim Kreuzburg das Ressort interimistisch leiten. Wir freuen uns sehr, Florian Funck in wenigen Monaten als neuen CFO von Sartorius begrüßen zu können. Mit seiner langjährigen und umfassenden Erfahrung im Finanzbereich und bei M&A-Transaktionen sowie mit seinem teamorientierten Führungsstil ist er der ideale Finanzvorstand für die weitere Umsetzung unserer Wachstums- und Innovationsstrategie, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Lothar Kappich. Erneut möchte ich auch unserem scheidenden CFO Rainer Lehmann für seine zahlreichen Verdienste um Sartorius danken und ihm einen guten Start in seiner neuen Verantwortung wünschen.

Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren. Sartorius in Kürze Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen und wirtschaftlichen Herstellung von Biotech -Medikamenten und Impfstoffen. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius verzeichnet deutliches organisches Wachstum und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren rund 16.000 Mitarbeiter für Kunden rund um den Globus tätig. Kontakt Petra Kirchhoff Head of Corporate Communications & Investor Relations +49 (0)551 308 1686 petra.kirchhoff@sartorius.com Folgen Sie Sartorius auf Twitter und LinkedIn.

