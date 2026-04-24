EQS-News: Sartorius-Aufsichtsrat verlängert Bestellung von Vorstandsmitglied Florian Funck

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Sartorius-Aufsichtsrat verlängert Bestellung von Vorstandsmitglied Florian Funck (News mit Zusatzmaterial)



24.04.2026 / 11:30 CET/CEST

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Sartorius-Aufsichtsrat verlängert Bestellung von Vorstandsmitglied Florian Funck

Der Aufsichtsrat der Sartorius AG hat beschlossen, die Bestellung von Dr. Florian Funck als Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands frühzeitig bis zum 31. März 2032 zu verlängern.



Florian Funck (55) studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster, wo er auch promovierte. Anschließend war er mehr als zwei Jahrzehnte im Haniel-Konzern tätig, zuletzt von 2011 bis 2023 als Finanzvorstand. Seit April 2024 ist Funck Mitglied des Sartorius-Vorstands; in dieser Funktion verantwortet er die Bereiche Finanzen, IT & Prozesse, Corporate Compliance, Internal Audit und Zentraleinkauf. Darüber hinaus ist Funck Mitglied im Aufsichtsrat der Vonovia SE sowie Honorarprofessor an der Universität Münster.



Der Sartorius-Vorstand besteht außerdem aus dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Michael Grosse, zuständig für die Bereiche Strategie, Personal, Konzernforschung, Recht und Kommunikation & IR, sowie den beiden Spartenvorständen Dr. René Fáber (Bioprocess Solutions) und Dr. Alexandra Gatzemeyer (Lab Products & Services).



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Sartorius in Kürze Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech -Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Mehr als 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden weltweit tätig.

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