16.02.2026 09:08:53

EQS-News: Sartorius veröffentlicht Geschäftsbericht für 2025

EQS-News: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
Sartorius veröffentlicht Geschäftsbericht für 2025 (News mit Zusatzmaterial)

16.02.2026 / 09:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 Göttingen, 16. Februar 2026

Sartorius veröffentlicht Geschäftsbericht für 2025

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat heute seinen Geschäftsbericht für 2025 veröffentlicht. Das Dokument ist unter folgendem Link verfügbar: https://www.sartorius.com/gb2025

Nächste Termine  
26. März 2026 | Hauptversammlung   
23. April 2026 | Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals   
23. Juli 2026 | Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse  
22. Oktober 2026 | Veröffentlichung der Neunmonatsergebnisse 

Sartorius in Kürze  
Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Mehr als 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.  
  
Besuchen Sie unseren Newsroom oder folgen Sie Sartorius auf LinkedIn   
Kontakt
Verena Sattel 
External Communications 
+49 551 308 9261 
verena.sattel@sartorius.com 
Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Sartorius veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 | Medieninformation

16.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland
Telefon: +49.(0)551-308.0
Fax: +49.(0)551-308.3289
E-Mail: info@sartorius.com
Internet: www.sartorius.com
ISIN: DE0007165631, DE0007165607
WKN: 716563, 716560
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2275076

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2275076  16.02.2026 CET/CEST

