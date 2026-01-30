EQS-News: SBF AG erwartet für 2026 stabile bis positive Geschäftsentwicklung in herausforderndem Umfeld

SBF Aktie
Leipzig, 30. Januar 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, ist aussichtsreich für das Geschäftsjahr 2026 aufgestellt. Mit einer starken Marktpositionierung basierend auf der spezialisierten Kompetenz in den drei Geschäftsbereichen verfügt das Unternehmen über einen hohen Auftragsbestand. SBF erwartet daher für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz in der Spanne von 38 bis 45 Mio. Euro bei einem EBITDA von 1,8 bis 4,4 Mio. Euro.
