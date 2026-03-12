SBF Aktie
WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22
|
12.03.2026 09:00:53
EQS-News: SBF AG erwartet positive Marktsignale aus KRITIS-Dachgesetz
|
EQS-News: SBF AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
SBF AG erwartet positive Marktsignale aus KRITIS-Dachgesetz
Leipzig, 12. März 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, adressiert mit sicherheitsrelevanten Lösungen Anforderungen von Betreibern kritischer Infrastrukturen, die durch das KRITIS-Dachgesetz weiter konkretisiert werden. Mit dem kürzlich von Bundesrat und Bundestag verabschiedeten Gesetz wird der Schutz sicherheitsrelevanter Infrastruktur mit dem „All-Gefahren-Ansatz“ breiter gefasst. Die Sektoren Transport und Verkehr fallen explizit unter den Anwendungsbereich. Für SBF ergeben sich daraus zusätzliche Marktchancen, da Betreiber kritischer Infrastrukturen ihre Resilienzanforderungen künftig weiter ausbauen und entsprechende Investitionen voraussichtlich priorisieren werden.
12.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBF AG
|Zaucheweg 4
|04316 Leipzig
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)341 65235894
|E-Mail:
|info@sbf-ag.com
|Internet:
|www.sbf-ag.com
|ISIN:
|DE000A2AAE22
|WKN:
|A2AAE2
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2289658
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2289658 12.03.2026 CET/CEST
