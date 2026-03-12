EQS-News: SBF AG erwartet positive Marktsignale aus KRITIS-Dachgesetz

EQS-News: SBF AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SBF AG erwartet positive Marktsignale aus KRITIS-Dachgesetz



12.03.2026 / 09:00 CET/CEST

SBF AG erwartet positive Marktsignale aus KRITIS-Dachgesetz Leipzig, 12. März 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, adressiert mit sicherheitsrelevanten Lösungen Anforderungen von Betreibern kritischer Infrastrukturen, die durch das KRITIS-Dachgesetz weiter konkretisiert werden. Mit dem kürzlich von Bundesrat und Bundestag verabschiedeten Gesetz wird der Schutz sicherheitsrelevanter Infrastruktur mit dem „All-Gefahren-Ansatz“ breiter gefasst. Die Sektoren Transport und Verkehr fallen explizit unter den Anwendungsbereich. Für SBF ergeben sich daraus zusätzliche Marktchancen, da Betreiber kritischer Infrastrukturen ihre Resilienzanforderungen künftig weiter ausbauen und entsprechende Investitionen voraussichtlich priorisieren werden.



„Die neue Gesetzgebung stellt die Bedeutung kritischer Infrastruktur für Deutschland stärker in den Mittelpunkt. Damit gehen für Unternehmen verbindliche Resilienzanforderungen einher. Moderne Sicherheitslösungen erhalten einen noch größeren Stellenwert. Mit unseren Produkten in Bereichen wie Sensorik, Beleuchtung und Energieeffizienz sind wir optimal aufgestellt, um den Marktteilnehmern ihre passgenauen Lösungen anzubieten und sie bei der Erfüllung der Vorgaben zu unterstützen“, erklärt Robert Stöcklinger, Vorstand der SBF AG.



Das KRITIS-Dachgesetz sieht unter anderem vor, dass Betreiber kritischer Anlagen regelmäßige Risikoanalysen und Risikobewertungen durchführen sowie Resilienzpläne mit baulich-technischen und organisatorischen Maßnahmen erstellen. Zudem sind sicherheitsrelevante Störungen zu erfassen und zu melden.



Für SBF eröffnet sich eine interessante Marktperspektive. Im Schienenverkehr sind die dort verbauten Beleuchtungs- und Innenraumsysteme Teil der sicherheitsrelevanten Infrastruktur. So bietet SBF unter anderem redundante, ausfallsichere Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung an. Mit individueller Sensorik wird die Zustandsüberwachung und Ferndiagnose zur schnellen Risikoerkennung sichergestellt. Die standardisierte und auditfeste Dokumentation der Daten ist ein zentraler Baustein des Resilienzplans. Zudem bietet SBF bei der Energieeffizienz und Notstromfähigkeit für längere Autarkie passende Lösungen.

Über die SBF-Gruppe:

Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung .



Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen „Made in Germany“. Das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“ zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.



Unternehmenskontakt:

SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com



Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Alexander Neblung

Borselstraße 20

22765 Hamburg

Tel: +49 (0)40 60 91 86 70

E-Mail: sbf@kirchhoff.de

