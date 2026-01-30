SBF Aktie
WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22
|
30.01.2026 14:11:43
EQS-News: SBF AG expects stable to positive business development in a challenging environment for 2026
|
EQS-News: SBF AG
/ Key word(s): Forecast
SBF AG expects stable to positive business development in a challenging environment for 2026
Leipzig, 30 January 2026 – SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, “SBF” for short), a publicly traded company specializing in innovative solutions in the fields of rolling stock, lighting, electromechanics, and sensor technology, is well positioned for the 2026 fiscal year. With a strong market position based on its specialized expertise in its three business areas, the company has a high order backlog. SBF therefore expects sales in the range of €38 to €45 million for the current fiscal year, with EBITDA of €1.8 to €4.4 million.
30.01.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|SBF AG
|Zaucheweg 4
|04316 Leipzig
|Germany
|Phone:
|+49 (0)341 65235894
|E-mail:
|info@sbf-ag.com
|Internet:
|www.sbf-ag.com
|ISIN:
|DE000A2AAE22
|WKN:
|A2AAE2
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Frankfurt, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2268892
|End of News
|EQS News Service
|
2268892 30.01.2026 CET/CEST
