SBF Aktie
WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22
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08.09.2026 11:07:13
EQS-News: SBF baut Geschäft mit Industrie- und Gewerbebeleuchtung über Partnerschaft mit CONLED aus
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EQS-News: SBF AG
/ Schlagwort(e): Vertrag
SBF baut Geschäft mit Industrie- und Gewerbebeleuchtung über Partnerschaft mit CONLED aus
08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBF AG
|Zaucheweg 4
|04316 Leipzig
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)341 65235894
|E-Mail:
|info@sbf-ag.com
|Internet:
|www.sbf-ag.com
|ISIN:
|DE000A2AAE22
|WKN:
|A2AAE2
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200JQA0PJDPUPXU64
|EQS News ID:
|2395774
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2395774 08.09.2026 CET/CEST
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