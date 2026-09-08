EQS-News: SBF baut Geschäft mit Industrie- und Gewerbebeleuchtung über Partnerschaft mit CONLED aus

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SBF baut Geschäft mit Industrie- und Gewerbebeleuchtung über Partnerschaft mit CONLED aus



08.09.2026 / 11:07 CET/CEST

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SBF baut Geschäft mit Industrie- und Gewerbebeleuchtung über Partnerschaft mit CONLED aus



Leipzig, 8. September 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2) baut ihr Geschäft mit energieeffizienten Beleuchtungslösungen für Industrie und Gewerbe weiter aus. Im Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ modernisiert die Tochtergesellschaft Lunux Lighting gemeinsam mit dem Partner CONLED Lichtcontracting GmbH die Beleuchtung von Produktions-, Logistik- und Qualitätsbereichen. Dabei setzen die beiden Unternehmen auf ein Contracting-Modell, das den Kunden eine Modernisierung ohne Eigeninvestition und mit garantierten Einsparungen ermöglicht.



Robert Stöcklinger, Vorstand der SBF AG, sagt: „ Energieeffizienz , Nachhaltigkeit und die wirtschaftliche Modernisierung von Bestandsanlagen sind zentrale Nachfragetreiber. Für diese Trends bieten wir mit unserem Produktportfolio passgenaue Lösungen. Das Contracting-Modell senkt die Einstiegshürde für moderne Beleuchtung deutlich. Kunden modernisieren ohne Eigeninvestitionen und profitieren sofort von geringeren Energiekosten und besserer Lichtqualität. Für uns ist die Partnerschaft mit CONLED daher ein wichtiger Wachstumshebel.“



Beim Licht-Contracting übernimmt CONLED die Planung, Finanzierung und die regelmäßige Wartung der Beleuchtungsanlage, während SBF die Leuchten- und Systemtechnik sowie die Installation beisteuert. Für die Kunden entfallen die Anfangsinvestitionen. Zugleich sinken der Energieverbrauch und die Betriebskosten bei steigender Lichtqualität. Für SBF eröffnet die Partnerschaft einen weiteren, wachsenden Absatzkanal für hochwertige, langlebige Beleuchtungssysteme.



Mit dem Ausbau des Contracting-Geschäfts stärkt SBF gezielt das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“. Erste gemeinsame Projekte bestätigen die Vorteile des Ansatzes. Beim Sanitärspezialisten KEUCO wurde beispielsweise im Bereich der Qualitätssicherung die Beleuchtungsstärke von 800 auf 1.000 Lux erhöht und zugleich die Zahl der Leuchten um rund 30 Prozent reduziert. Dadurch lässt sich eine erhebliche jährliche Stromeinsparung erreichen, deren Potenzial durch intelligente Sensorik weiter ausgeschöpft werden kann. Zugleich wird eine entsprechend hohe CO2-Einsparung erzielt.

Über CONLED Lichtcontracting:

Die CONLED Lichtcontracting GmbH mit Sitz in Bremerhaven ist spezialisiert auf die Modernisierung industrieller Beleuchtungs- und Energieinfrastruktur. Im Fokus stehen bilanzneutrale Beleuchtungscontracting-Lösungen mit herstellerunabhängiger Planung, intelligenter Sensorik sowie vertraglich garantierten Energieeinsparungen. CONLED begleitet Unternehmen von der Analyse über die Finanzierung bis hin zur langfristigen Betreuung der Infrastruktur.

Über die SBF-Gruppe:

Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung .



Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen „Made in Germany“. Das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“ zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.

Unternehmenskontakt:



SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com

Pressekontakt:



Kirchhoff Consult GmbH

Alexander Neblung

Gaußstraße 75

22765 Hamburg

Tel: +49 (0)40 60 91 86 70

E-Mail: sbf@kirchhoff.de

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