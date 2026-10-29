SBF Aktie
WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22
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29.10.2026 11:51:23
EQS-News: SBF gains another leading European vehicle manufacturer, PESA, as a customer
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EQS-News: SBF AG
/ Key word(s): Incoming Orders
SBF gains another leading European vehicle manufacturer, PESA, as a customer
Leipzig, 29 October 2026 – SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2), a publicly traded specialist in innovative solutions for rolling stock, lighting, electromechanics, and sensor technology, has received a new order from PESA, a leading Polish rolling stock manufacturer, for new trams for Krakow with a value of approximately 6 million euros.
29.10.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|SBF AG
|Zaucheweg 4
|04316 Leipzig
|Germany
|Phone:
|+49 (0)341 65235894
|E-mail:
|info@sbf-ag.com
|Internet:
|www.sbf-ag.com
|ISIN:
|DE000A2AAE22
|WKN:
|A2AAE2
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Frankfurt, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200JQA0PJDPUPXU64
|EQS News ID:
|2424566
|End of News
|EQS News Service
|
2424566 29.10.2026 CET/CEST
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