SBF Aktie
WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22
|
29.10.2026 11:51:23
EQS-News: SBF gewinnt mit PESA einen weiteren führenden europäischen Fahrzeughersteller als Kunden
|
EQS-News: SBF AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
SBF gewinnt mit PESA einen weiteren führenden europäischen Fahrzeughersteller als Kunden
Leipzig, 29. Oktober 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, hat von PESA, einem führenden polnischen Schienenfahrzeughersteller, einen neuen Auftrag für neue Straßenbahnen für Krakau mit einem Volumen von rund 6 Mio. Euro erhalten.
29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBF AG
|Zaucheweg 4
|04316 Leipzig
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)341 65235894
|E-Mail:
|info@sbf-ag.com
|Internet:
|www.sbf-ag.com
|ISIN:
|DE000A2AAE22
|WKN:
|A2AAE2
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200JQA0PJDPUPXU64
|EQS News ID:
|2424566
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2424566 29.10.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SBF AG (ex Corona Equity Partner)
|
29.10.26
|EQS-News: SBF gewinnt mit PESA einen weiteren führenden europäischen Fahrzeughersteller als Kunden (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-News: SBF gains another leading European vehicle manufacturer, PESA, as a customer (EQS Group)
|
30.09.26
|EQS-Adhoc: SBF adjusts its 2026 earnings forecast following the provisional insolvency administration of a customer (EQS Group)
|
30.09.26
|EQS-Adhoc: SBF passt Ergebnisprognose für 2026 aufgrund der vorläufigen Insolvenzverwaltung eines Kunden an (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-DD: SBF AG: Dr. Ulrich Hauck, Kauf (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-DD: SBF AG: Dr. Ulrich Hauck, buy (EQS Group)
|
24.09.26
|EQS-DD: SBF AG: Robert Stöcklinger, buy (EQS Group)
|
24.09.26
|EQS-DD: SBF AG: Robert Stöcklinger, Kauf (EQS Group)
Analysen zu SBF AG (ex Corona Equity Partner)
Aktien in diesem Artikel
|SBF AG (ex Corona Equity Partner)
|2,24
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.