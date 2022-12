EQS-News: Schaeffler AG: CDP-Rating: Schaeffler mit Bestnote A in den Kategorien Klimawandel und Wassersicherheit

EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

CDP-Rating: Schaeffler mit Bestnote A in den Kategorien Klimawandel und Wassersicherheit Beim CDP-Rating 2022 erreicht Schaeffler erstmalig bei Klimawandel und Wassersicherheit die Bestnote A

Schaeffler ist mit dem Ergebnis unter den besten 1 Prozent der teilnehmenden Unternehmen

Umwelttransparenz der Schaeffler Gruppe überzeugt

CDP-Ergebnis bestätigt Nachhaltigkeitsstrategie von Schaeffler

Herzogenaurach | 13. Dezember 2022| Die Schaeffler Gruppe wurde von der globalen gemeinnützigen Umweltorganisation CDP für ihre führende Rolle in den Bereichen Unternehmenstransparenz und Unternehmensleistung in Bezug auf Klimawandel und Wassersicherheit ausgezeichnet: Sie verbesserte sich in beiden Bereichen von A-" auf A und gehört somit zu den wenigen im Rahmen des Ratings analysierten Unternehmen, die in zwei Kategorien die Auszeichnung A erreicht haben. Insgesamt wurden Daten von mehr als 18.700 Unternehmen analysiert und veröffentlicht. CDP verfügt über die größte globale Umweltdatenbank und erhebt einmal jährlich weltweit Daten und Informationen zu CO2-Emissionen, Klimarisiken sowie Reduktionszielen und -strategien von Unternehmen. Das aktuelle überzeugende Ergebnis von Schaeffler ist ein wichtiges Signal an unsere Stakeholder, die dem CDP-Score große Aufmerksamkeit schenken, stellt Schaeffler CEO Klaus Rosenfeld fest. Auch in Zukunft Maßstäbe setzen

Gerade der Sprung auf die Bestnote A stellt beim CDP-Rating die höchste Hürde dar, die nur von wenigen Unternehmen gemeistert wird. Dieser Erfolg zeigt uns, dass wir im Rahmen unserer Roadmap 2025 auch beim Thema Nachhaltigkeit den richtigen Weg eingeschlagen haben, sagt Klaus Rosenfeld. Wir sind uns zudem bewusst, dass ein weitaus größeres Stück der Strecke noch vor uns liegt und die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie im aktuellen Umfeld weiter eine große Herausforderung bleibt. Das aktuelle gute Abschneiden spiegelt auch die weitere Verbesserung der Datenbasis, die immer stärkere Integration des Themas Klima in die Geschäftsprozesse sowie die transparente Berichterstattung darüber wider. Klimaneutrale Lieferketten ab 2040

Im aktuellen Rating wurde unter anderem auf das Ziel der klimaneutralen Lieferkette ab 2040, das Thema E-Mobilität als Chance sowie die im Rahmen des Energieeffizienz-Programms 2021 durchgeführten Maßnahmen eingegangen. Zudem wirkte sich positiv aus, dass 100 Prozent des eingekauften Stroms an allen europäischen Produktionsstandorten aus erneuerbaren Energien stammen. Zusätzlich gibt es auch erstmalig ein eigenes Kapitel zum Themengebiet Biodiversität. Im Bereich Wasser wurden unter anderem ausgewählte im Jahr 2021 durchgeführte Wassermaßnahmen, die detaillierte Beschreibung des Managementprozesses von wasserbezogenen Risiken sowie die Einbeziehung des Wasserziels in die kurzfristige variable Vergütung des Managements berücksichtigt. Zudem wurde die Verwendung von Klima-Szenarioanalysen betrachtet. Goldstandard für die Umwelttransparenz

Das CDP-Rating gilt weltweit als Goldstandard für die Umwelttransparenz von Unternehmen. Im Jahr 2022 forderten über 680 Investoren mit einem Vermögen von über 130 Billionen US-Dollar und 280 Großkäufer mit Beschaffungsausgaben von 6,4 Billionen US-Dollar Unternehmen auf, Daten zu Umweltauswirkungen sowie Risiken und Chancen über die CDP-Plattform offenzulegen. CDP verwendet eine detaillierte und unabhängige Methodik zur Bewertung dieser Unternehmen, wobei eine Punktzahl von A bis D- vergeben wird, basierend auf der Vollständigkeit der Offenlegung, dem Erkennen von Umweltrisiken und deren Management sowie der Demonstration von Best Practices im Zusammenhang mit einer führenden Rolle bei Umweltthemen, wie etwa durch die Festlegung ehrgeiziger Ziele. Mehr Informationen zum Nachhaltigkeitsengagement der Schaeffler Gruppe gibt es im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht:

www.schaeffler-nachhaltigkeitsbericht.de/2021



